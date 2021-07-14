Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Русснефть» сообщила об отсутствии у компании контролирующего лица

Ведомости

Совет директоров «Русснефти» согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица, включая контроль компании со стороны Михаила Гуцериева. Об этом говорится в сообщении «Русснефти».

«Совет директоров «Русснефти» согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица», — говорится в сообщении.

Совет директоров пришел к такому заключению на основании анализа меморандумов независимых юридических консультантов, обладающих компетенциями в области санкционного законодательства ЕС, указывает компания.

Как поясняет «Русснефть», из анализа следует, что Гуцериев не является контролирующим лицом компании в силу отсутствия у него прав или полномочий назначать или снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа «Русснефти».

«Также Михаил Гуцериев не владеет прямо или косвенно большинством голосующих акций компании и не обладает правами или полномочиями оказания доминирующего влияния на компанию в соответствии с каким-либо акционерным соглашением или положениями ее устава. Кроме того, у него также отсутствуют и иные основания признания наличия контроля компании, предусмотренные нормами санкционного регулирования ЕС», — отмечает «Русснефть».

В качестве экспертов для анализа были привлечены компании Herbert Smith Freehills, Baker Botts (UK) и Lecap.

Действующий состав совета директоров «Русснефти» был избран на годовом собрании акционеров 28 июня 2021 г. в количестве 12 человек, из которых четыре директора – независимые, согласно правилам листинга Московской биржи, три директора представляют интересы компании Glencore. Гуцериев при этом не вошел в новый состав совета директоров.

21 июня 2021 г. ЕС ввел санкции в отношении Гуцериева в рамках пакета санкционных ограничений против Белоруссии. Санкции предусматривают заморозку денежных средств, депозитов и других активов на территории ЕС.

«Русснефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем 2P-запасов компании превышает 200 млн т (по классификации SPE).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных