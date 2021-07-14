«Русснефть» сообщила об отсутствии у компании контролирующего лица

«Также Михаил Гуцериев не владеет прямо или косвенно большинством голосующих акций компании и не обладает правами или полномочиями оказания доминирующего влияния на компанию в соответствии с каким-либо акционерным соглашением или положениями ее устава. Кроме того, у него также отсутствуют и иные основания признания наличия контроля компании, предусмотренные нормами санкционного регулирования ЕС», — отмечает «Русснефть».