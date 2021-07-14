«Русснефть» сообщила об отсутствии у компании контролирующего лица
Совет директоров «Русснефти» согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица, включая контроль компании со стороны Михаила Гуцериева. Об этом говорится в сообщении «Русснефти».
«Совет директоров «Русснефти» согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица», — говорится в сообщении.
Совет директоров пришел к такому заключению на основании анализа меморандумов независимых юридических консультантов, обладающих компетенциями в области санкционного законодательства ЕС, указывает компания.
Как поясняет «Русснефть», из анализа следует, что Гуцериев не является контролирующим лицом компании в силу отсутствия у него прав или полномочий назначать или снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа «Русснефти».
«Также Михаил Гуцериев не владеет прямо или косвенно большинством голосующих акций компании и не обладает правами или полномочиями оказания доминирующего влияния на компанию в соответствии с каким-либо акционерным соглашением или положениями ее устава. Кроме того, у него также отсутствуют и иные основания признания наличия контроля компании, предусмотренные нормами санкционного регулирования ЕС», — отмечает «Русснефть».
В качестве экспертов для анализа были привлечены компании Herbert Smith Freehills, Baker Botts (UK) и Lecap.
Действующий состав совета директоров «Русснефти» был избран на годовом собрании акционеров 28 июня 2021 г. в количестве 12 человек, из которых четыре директора – независимые, согласно правилам листинга Московской биржи, три директора представляют интересы компании Glencore. Гуцериев при этом не вошел в новый состав совета директоров.
21 июня 2021 г. ЕС ввел санкции в отношении Гуцериева в рамках пакета санкционных ограничений против Белоруссии. Санкции предусматривают заморозку денежных средств, депозитов и других активов на территории ЕС.
«Русснефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. Компания обладает портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем 2P-запасов компании превышает 200 млн т (по классификации SPE).