Запасы нефти в США за неделю снизились до минимума с января 2020 года

Коммерческие запасы нефти в США за исключением стратегического резерва за неделю (до 9 июля) снизились на 7,9 млн баррелей (на 1,8%), до 437,6 млн баррелей, сообщает «Прайм» со ссылкой на обзор управления энергетической информации минэнерго страны. Показатель обновил минимум с января 2020 г.