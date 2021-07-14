Запасы нефти в США за неделю снизились до минимума с января 2020 года
Коммерческие запасы нефти в США за исключением стратегического резерва за неделю (до 9 июля) снизились на 7,9 млн баррелей (на 1,8%), до 437,6 млн баррелей, сообщает «Прайм» со ссылкой на обзор управления энергетической информации минэнерго страны. Показатель обновил минимум с января 2020 г.
Ранее портал DailyFX сообщал, что аналитики прогнозируют снижение показателя на 4,4 млн баррелей.
Добыча нефти в США за прошедшую неделю выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила 11,4 млн баррелей в день, а за последние четыре недели — 11,225 млн баррелей в сутки.
На 19:05 мск сентябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 1,58%, до $75,28 за баррель, сентябрьский фьючерс на нефть WTI на 19:07 опускался до $73,22 за баррель (-1,96%).