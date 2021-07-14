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Запасы нефти в США за неделю снизились до минимума с января 2020 года

Ведомости

Коммерческие запасы нефти в США за исключением стратегического резерва за неделю (до 9 июля) снизились на 7,9 млн баррелей (на 1,8%), до 437,6 млн баррелей, сообщает «Прайм» со ссылкой на обзор управления энергетической информации минэнерго страны. Показатель обновил минимум с января 2020 г.

Ранее портал DailyFX сообщал, что аналитики прогнозируют снижение показателя на 4,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США за прошедшую неделю выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила 11,4 млн баррелей в день, а за последние четыре недели — 11,225 млн баррелей в сутки.

Ранее по теме: ОАЭ опровергли информацию о достижении договоренности по сделке ОПЕК+

На 19:05 мск сентябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 1,58%, до $75,28 за баррель, сентябрьский фьючерс на нефть WTI на 19:07 опускался до $73,22 за баррель (-1,96%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных