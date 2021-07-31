Мишустин выделил более 2 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,04 млрд руб. на льготные кредиты для системообразующих предприятий, сообщается на сайте правительства.
«Утвержденное распоряжение позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 г. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 г.», — говорится в сообщении.
В марте на эти цели выделялось также 3,9 млрд руб. Ставка по такому кредиту составляет 2,6% годовых, полученные средства разрешается тратить на оплату труда сотрудников, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.
Как уточнили в пресс-службе правительства, объем льготного кредитования системообразующих компаний по итогам 2020 г. превысил 230 млрд руб.