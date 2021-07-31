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Мишустин выделил более 2 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,04 млрд руб. на льготные кредиты для системообразующих предприятий, сообщается на сайте правительства.

«Утвержденное распоряжение позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 г. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 г.», — говорится в сообщении.

В марте на эти цели выделялось также 3,9 млрд руб. Ставка по такому кредиту составляет 2,6% годовых, полученные средства разрешается тратить на оплату труда сотрудников, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

Как уточнили в пресс-службе правительства, объем льготного кредитования системообразующих компаний по итогам 2020 г. превысил 230 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных