Мишустин выделил более 2 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий

«Утвержденное распоряжение позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 г. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 г.», — говорится в сообщении.