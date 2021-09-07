Производители предупредили о риске дефицита холодильников и кондиционеров
Ввоз хладагентов, которые используются при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров, и самой техники с 1 июля 2021 г. стал невозможен для части импортеров из-за фактически установленной квоты, которая не закреплена законодательно. Об этом сообщил РБК со ссылкой на копию письма Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) министру экономического развития Максиму Решетникову. В ассоциации подтвердили подлинность документа.
В пресс-службе Минэкономразвития изданию сообщили, что письмо получено, однако этот вопрос находится в компетенции Минпромторга, в которое перенаправили обращение. В Минпромторге рассказали, что министерство выдает лицензии импортерам на основании разрешений Росприроднадзора, поэтому вопросы по квотам находятся в компетенции Минприроды и Росприроднадзора. В Минпромторге отметили, что рисков для производств, которые используют хладагенты, нет. В Минприроды сообщили, что получили письмо Ассоциации и прорабатывают вопрос.
Вместо хладагентов в производстве кондиционеров, холодильников, ингаляторов сейчас используют гидрофторуглероды, так как хладагенты разрушают озоновый слой. Гидрофторуглероды менее опасны, но также способствуют усилению парникового эффекта. В прошлом году Россия ратифицировала поправку к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, и обязалась сократить потребление гидрофторуглеродов с 2020 г. на 5%, с 2025 – на 35%, с 2036 – на 85%. Для этого был введен контроль за импортом продукции с гидрофторуглеродами. С апреля 2021 г. компании должны оформлять специальные лицензии на импорт, которые выдает Минпромторг на основании заключения Росприроднадзора.
В РАТЭК пояснили, что квоты на ввоз хладагентов в 2021 г. не были установлены, однако с июля импортеры стали получать отказы Росприроднадзора, потому что допустимый объем потребления гидрофторуглеродов в 2021 г. был исчерпан. Импортеры, которые оформили разрешения раньше июля, получили квоту, а остальные не смогут импортировать товары до 2022 г. В ассоциации заявили, что это приведет к значительным убыткам, потому что многие товары уже закуплены и находятся в пути. Без разрешений компаниям придется возвращать продукцию поставщикам, дополнительно оплачивать транспортировку и штрафы. В РАТЭК добавили, что каждая лицензия стоит 160 000 руб., а при отказе ведомства деньги не возвращают.