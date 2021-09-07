Производители предупредили о риске дефицита холодильников и кондиционеров

В РАТЭК пояснили, что квоты на ввоз хладагентов в 2021 г. не были установлены, однако с июля импортеры стали получать отказы Росприроднадзора, потому что допустимый объем потребления гидрофторуглеродов в 2021 г. был исчерпан. Импортеры, которые оформили разрешения раньше июля, получили квоту, а остальные не смогут импортировать товары до 2022 г. В ассоциации заявили, что это приведет к значительным убыткам, потому что многие товары уже закуплены и находятся в пути. Без разрешений компаниям придется возвращать продукцию поставщикам, дополнительно оплачивать транспортировку и штрафы. В РАТЭК добавили, что каждая лицензия стоит 160 000 руб., а при отказе ведомства деньги не возвращают.