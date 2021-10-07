Россияне в 2020 году потратили 2,5 трлн рублей на оплату услуг в интернете
В 2020 г. россияне сделали 1 млрд заказов в интернете на оказание бытовых и других услуг, а также оплату товаров на заказ на общую сумму 2,5 трлн руб. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического агентства Data Insight и сервиса «Авито услуги», с которым ознакомились «Ведомости».
Исследование охватывает категории в области IT, бытовых и деловых услуг, охраны и безопасности, праздников и мероприятий, строительства, ремонта, транспортных и курьерских услуг и проч. Оно составлено на основе данных онлайн-опроса 3011 интернет-пользователей во всех регионах России в возрасте от 18 до 64 лет, которые хотя бы раз сделали заказ через интернет за прошлый год. Опрос проводился в мае 2021 г. В исследовании были установлены квоты на пол, возраст и макрорегионы, репрезентирующие структуру населения России. Это значит, что доля выбранных опрошенных соответствовала реальной картине населения в конкретном регионе, в зависимости от пола и возраста.
В среднем один россиянин потратил на оплату услуг порядка 36 000 руб. за прошлый год. Наибольшая доля заказчиков услуг (57%) приходится на «Авито», отмечается в исследовании. Лишь 35% заказчиков используют разные интернет-площадки для заказа услуг. Самые активные пользователи онлайн-платформ для заказа услуг — россияне в возрасте от 25 до 44 лет, на них приходится 53% аудитории.
Самые большие траты приходятся на услуги в области красоты и здоровья — 633 млрд руб. за прошлый год, или 45% от всех заказов. На втором месте по затратам и количеству заказов располагаются бытовые услуги. Они составили 13% от всех категорий услуг — 124 млн заказов на общую сумму 124 млрд руб. Строительство и капремонт помещений на третьем месте. За прошлый год количество таких онлайн-заказов составило 178 млн на сумму 231 млрд руб. 204 млрд руб. россияне потратили на онлайн-заказы по изготовлению чего-либо, 171 млрд руб. на услуги автосервиса, 165 млрд руб. и 163 млрд руб. на косметический ремонт и транспортные услуги соответственно.
Около 20% опрошенных готовы заказывать все услуги через интернет, 76% предпочтут заказать офлайн некоторые виды услуг, а некоторые — онлайн. 39% опрошенных назвали пандемию основной причиной увеличения количества заказов услуг в интернете, еще 37% — удобство и экономию времени, еще 14% развитие сферы и переход в онлайн.
54% заказчиков услуг в интернете — женщины, 46% — мужчины. Женщины в основном заказывают услуги в сфере красоты и здоровья, изготовления на заказ, фото и видеосъемок, а также обучения. Мужчины чаще заказывают транспортные услуги, услуги строительства и ремонта, автосервиса, охраны и безопасности.