Россияне в 2020 году потратили 2,5 трлн рублей на оплату услуг в интернете

Исследование охватывает категории в области IT, бытовых и деловых услуг, охраны и безопасности, праздников и мероприятий, строительства, ремонта, транспортных и курьерских услуг и проч. Оно составлено на основе данных онлайн-опроса 3011 интернет-пользователей во всех регионах России в возрасте от 18 до 64 лет, которые хотя бы раз сделали заказ через интернет за прошлый год. Опрос проводился в мае 2021 г. В исследовании были установлены квоты на пол, возраст и макрорегионы, репрезентирующие структуру населения России. Это значит, что доля выбранных опрошенных соответствовала реальной картине населения в конкретном регионе, в зависимости от пола и возраста.