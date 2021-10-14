ЦИАН подал заявку на проведение IPO в Нью-Йорке
ЦИАН подал регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), следует из материалов компании, опубликованных на SEC.
В документах говорится, что компания намерена разместить американские депозитарные акции (ADS) Cian PLC — головной компании ЦИАНа, зарегистрированной на Кипре. Вместе с размещением бумаг на NYSE ЦИАН планирует провести листинг ADS на Мосбирже.
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», «ВТБ капитал» и BofA Securities.
ЦИАН является одним из крупнейших в России сервисов по поиску недвижимости. Его основные акционеры — Elbrus Capital и Goldman Sachs. Долями в компании также владеют ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин. Из проспекта к размещению следует, что основным продающим акционерам на IPO будет Goldman Sachs.
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сервиса в 2020 г. составила 4,1 млрд руб. Это почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании достигла 67,6 млн руб. против убытка в 597,3 млн в 2019 г.
В январе этого года представитель одного из акционеров сервиса, партнер инвестфонда Elbrus Capital Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что компания может выйти на IPO в США в 2022 г. Он уточнил тогда, что ЦИАН могут оценить примерно в $1 млрд. В конце того же месяца в организации сообщили о начале подготовки к первичному размещению акций. По данным Reuters, в ходе IPO компания планирует разместить бумаги на сумму $300—400 млн.