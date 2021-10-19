«Лукойл» разместил евробонды на $2,3 млрд

Шулаков пояснил, что один выпуск объемом $1,15 млрд размещен на 5,5 лет, другой — объемом $1,15 млрд — на 10 лет. По его словам, это крупнейшее размещение «Лукойла» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле прошлого года по ставке 3,875%.