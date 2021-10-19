Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Лукойл» разместил евробонды на $2,3 млрд

Ведомости

«Лукойл» разместил два транша еврооблигаций общим объемом $2,3 млрд, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.

««Лукойл» провел размещение двух траншей еврооблигаций объемом $2,3 млрд с листингом на Лондонской фондовой бирже. Данная сделка стала крупнейшим размещением долга в долларах с начала сентября из России», — отметил он.

Шулаков пояснил, что один выпуск объемом $1,15 млрд размещен на 5,5 лет, другой — объемом $1,15 млрд — на 10 лет. По его словам, это крупнейшее размещение «Лукойла» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле прошлого года по ставке 3,875%.

«Лукойл» объявил о планируемом размещении двух траншей еврооблигаций со сроками 5,5 и 10 лет 18 октября. По словам Шулакова, 19 октября при открытии книги первоначальный ориентир по доходности бумаг был объявлен на уровне 3-3,125% и 3,75-3,875% соответственно. Финальная доходность была установлена на уровне 2,8% и 3,6% соответственно.

В размещении приняли участие инвесторы из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России, отметил первый вице-президент Газпромбанка. Международный спрос составил около 80% от объема заявок.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных