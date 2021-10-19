«Лукойл» разместил евробонды на $2,3 млрд
«Лукойл» разместил два транша еврооблигаций общим объемом $2,3 млрд, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.
««Лукойл» провел размещение двух траншей еврооблигаций объемом $2,3 млрд с листингом на Лондонской фондовой бирже. Данная сделка стала крупнейшим размещением долга в долларах с начала сентября из России», — отметил он.
Шулаков пояснил, что один выпуск объемом $1,15 млрд размещен на 5,5 лет, другой — объемом $1,15 млрд — на 10 лет. По его словам, это крупнейшее размещение «Лукойла» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле прошлого года по ставке 3,875%.
«Лукойл» объявил о планируемом размещении двух траншей еврооблигаций со сроками 5,5 и 10 лет 18 октября. По словам Шулакова, 19 октября при открытии книги первоначальный ориентир по доходности бумаг был объявлен на уровне 3-3,125% и 3,75-3,875% соответственно. Финальная доходность была установлена на уровне 2,8% и 3,6% соответственно.
В размещении приняли участие инвесторы из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии и других стран континентальной Европы и Азии, а также России, отметил первый вице-президент Газпромбанка. Международный спрос составил около 80% от объема заявок.