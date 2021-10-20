РЖД планирует отдать под застройку грузовые дворы в Москве на 200 млрд рублей
По данным газеты, президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому «РЖД-Недвижимость» может без проведения торгов арендовать земли, находящиеся в федеральной собственности, для реализации проектов РЖД. В компании пояснили, что речь идет о грузовых дворах компании в Москве общей площадью около 200 га, которые не используются по назначению.
На их месте будут созданы «многофункциональные городские районы с инфраструктурой». В РЖД рассказали, что «РЖД-Недвижимость» должна привлекать компании дополнительные доходы, реализуя совместные проекты с девелоперами и инвесторами. Сейчас на месте грузового двора у Рижского вокзала строится многофункциональный комплекс «РЖД-Сити» площадью 700 кв. м.
Что конкретно планируется строить на месте грузовых дворов пока неизвестно. В проекте стратегии развития транспортно-логистического блока говорится, что на 2017 г. у РЖД было более 800 грузовых дворов, 271 из них классифицировался как «пустырь».
По оценке гендиректора компании «Гео девеломент» Максима Лещева, стоимость земли в Москве составляет в 150 млн — 1 млрд руб за 1 га в зависимости от расположения, плотность застройки - 25-35 тыс. кв. м на 1 га. Стоимость вводимого в оборот земельного банка РЖД может составлять 30-200 млрд руб., а построить на нем можно 5-7 млн кв. м. Эксперт считает, что девелоперы будут заинтересованы в этом предложении, поскольку в Москве не хватает свободной земли. Однако Лещев сомневается, что можно будет застроить все эти участки с учетом их особенностей.