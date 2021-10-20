РЖД планирует отдать под застройку грузовые дворы в Москве на 200 млрд рублей

По оценке гендиректора компании «Гео девеломент» Максима Лещева, стоимость земли в Москве составляет в 150 млн — 1 млрд руб за 1 га в зависимости от расположения, плотность застройки - 25-35 тыс. кв. м на 1 га. Стоимость вводимого в оборот земельного банка РЖД может составлять 30-200 млрд руб., а построить на нем можно 5-7 млн кв. м. Эксперт считает, что девелоперы будут заинтересованы в этом предложении, поскольку в Москве не хватает свободной земли. Однако Лещев сомневается, что можно будет застроить все эти участки с учетом их особенностей.