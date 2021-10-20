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РЖД планирует отдать под застройку грузовые дворы в Москве на 200 млрд рублей

Ведомости

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) решила передать под застройку в Москве около 200 га своих грузовых дворов, которые не использует по назначению, сообщил «Коммерсантъ. На месте дворов могут построить жилье, деловую и коммерческую недвижимость и объекты инфраструктуры ж/д транспорта.

По данным газеты, президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому «РЖД-Недвижимость» может без проведения торгов арендовать земли, находящиеся в федеральной собственности, для реализации проектов РЖД. В компании пояснили, что речь идет о грузовых дворах компании в Москве общей площадью около 200 га, которые не используются по назначению.

На их месте будут созданы «многофункциональные городские районы с инфраструктурой». В РЖД рассказали, что «РЖД-Недвижимость» должна привлекать компании дополнительные доходы, реализуя совместные проекты с девелоперами и инвесторами. Сейчас на месте грузового двора у Рижского вокзала строится многофункциональный комплекс «РЖД-Сити» площадью 700 кв. м. 

Что конкретно планируется строить на месте грузовых дворов пока неизвестно. В проекте стратегии развития транспортно-логистического блока говорится, что на 2017 г. у РЖД было более 800 грузовых дворов, 271 из них классифицировался как «пустырь».

По оценке гендиректора компании «Гео девеломент» Максима Лещева, стоимость земли в Москве составляет в 150 млн — 1 млрд руб за 1 га в зависимости от расположения, плотность застройки  - 25-35 тыс. кв. м на 1 га. Стоимость вводимого в оборот земельного банка РЖД может составлять 30-200 млрд руб., а построить на нем можно 5-7 млн кв. м. Эксперт считает, что девелоперы будут заинтересованы в этом предложении, поскольку в Москве не хватает свободной земли. Однако Лещев сомневается, что можно будет застроить все эти участки с учетом их особенностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных