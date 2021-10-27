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Российский бизнес выступил за обязательную и бесплатную вакцинацию

Ведомости

Российские предприниматели предложили властям сделать вакцинацию населения фактически обязательной и бесплатной. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Торговля поддержала идею проводить вакцинацию не только в государственных, но и в частных поликлиниках, утверждает издание. Ритейлеры выступили против закрытия магазинов в нерабочие дни из-за возможных «губительных» экономических последствий. «Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки», — подчеркнули организации.

Они отметили, что отрасль разработала регламент функционирования в пандемию, который включает строгое соблюдение санитарных мер в точках продаж, и призвали власти обратить внимание на опыт стимулирования вакцинации в других странах при помощи введения QR-кодов. Накануне Минздрав стандартизировал вид сертификата о сделанной прививке c QR-кодом, получить его можно будет в течение трех дней после вакцинации.

С 30 октября по 7 ноября в России на федеральном уровне были объявлены нерабочие дни, при этом субъекты при необходимости могут вводить этот режим досрочно и продлевать и после 7 ноября. Например, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября. Обязательную вакцинацию части населения ввели во всех регионах страны. 

Хакасия стала первым российским регионом, в котором на период нерабочих дней введут комендантский час. Так, с 28 октября по 7 ноября жителям республики, за некоторыми исключениями, будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00. Кроме того, жителям региона старше 60 лет предписано самоизолироваться дома. Также в республике приостановят работу общественного транспорта и общепита. Последним можно будет работать навынос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных