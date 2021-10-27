Российский бизнес выступил за обязательную и бесплатную вакцинацию

С 30 октября по 7 ноября в России на федеральном уровне были объявлены нерабочие дни, при этом субъекты при необходимости могут вводить этот режим досрочно и продлевать и после 7 ноября. Например, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября. Обязательную вакцинацию части населения ввели во всех регионах страны.