Российский бизнес выступил за обязательную и бесплатную вакцинацию
Российские предприниматели предложили властям сделать вакцинацию населения фактически обязательной и бесплатной. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
Торговля поддержала идею проводить вакцинацию не только в государственных, но и в частных поликлиниках, утверждает издание. Ритейлеры выступили против закрытия магазинов в нерабочие дни из-за возможных «губительных» экономических последствий. «Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки», — подчеркнули организации.
Они отметили, что отрасль разработала регламент функционирования в пандемию, который включает строгое соблюдение санитарных мер в точках продаж, и призвали власти обратить внимание на опыт стимулирования вакцинации в других странах при помощи введения QR-кодов. Накануне Минздрав стандартизировал вид сертификата о сделанной прививке c QR-кодом, получить его можно будет в течение трех дней после вакцинации.
С 30 октября по 7 ноября в России на федеральном уровне были объявлены нерабочие дни, при этом субъекты при необходимости могут вводить этот режим досрочно и продлевать и после 7 ноября. Например, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября. Обязательную вакцинацию части населения ввели во всех регионах страны.
Хакасия стала первым российским регионом, в котором на период нерабочих дней введут комендантский час. Так, с 28 октября по 7 ноября жителям республики, за некоторыми исключениями, будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00. Кроме того, жителям региона старше 60 лет предписано самоизолироваться дома. Также в республике приостановят работу общественного транспорта и общепита. Последним можно будет работать навынос.