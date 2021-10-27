«Лаборатория Касперского» купила у «Ростелекома» поставщика SDN-решений Brain4Net

Партнер «Делойт» в СНГ Антон Шульга сказал в беседе с «Коммерсантом», что у Brain4Net, «скорее всего, были планы по зарубежным продажам, к которым станет больше вопросов с учетом сложной политической обстановки вокруг наших разработок по кибербезопасности». В 2017 г. власти США обязали все госучреждения страны отказаться от продуктов и услуг «Лаборатории Касперского» под тем предлогом, что они могут использоваться российскими властями для доступа к правительственным документам. Впоследствии похожие меры ввели Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Украина и Эстония. В самой компании неоднократно отрицали какую-либо причастность к кибершпионажу.