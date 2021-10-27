«Лаборатория Касперского» купила у «Ростелекома» поставщика SDN-решений Brain4Net
«Лаборатория Касперского» приобрела Brain4Net, компанию-разработчика решений для операторов связи. Об этом говорится в пресс-релизе «Лаборатории Касперского», опубликованном 27 октября.
Сумма сделки не раскрывается. В 2018 г. Brain4Net (юрлицо — ООО «Программируемые сети») была оценена в 1,18 млрд руб. Ранее долями в компании владели «Ростелеком» и венчурные фонды Typhoon Digital Development и LETA Capital. По данным «Коммерсанта», «Лаборатория Касперского» выкупила их бумаги в размере более 80%, оставшиеся 20% сохранят у себя основатели компании Максим Каминский, Александр Румянков и Сергей Романов.
Команда Brain4Net будет работать в «ЛК» над стратегией сетевой безопасности, пограничными сервисами безопасного доступа SASE (Secure Access Service Edge) и расширенной системой обнаружения и устранения угроз (XDR). Технологии SASE дают возможность собирать данные телеметрии из сетевого трафика, останавливать атаку в периметре и в сети, а также упрощать настройку и управление благодаря единой точке контроля. XDR-решения помогают собирать и сопоставлять данные на уровне электронной почты, конечных устройств, серверов, облачных нагрузок и сетей для мониторинга и анализа сложных угроз.
Решения Brain4Net позволят «усилить линейку продуктов для корпоративной безопасности, а новые продукты помогут ИБ-специалистам ускорить процесс обнаружения киберугроз и их расследование, сократив среднее время реагирования», — сказал Андрей Ефремов, директор по развитию бизнеса «ЛК».
Партнер «Делойт» в СНГ Антон Шульга сказал в беседе с «Коммерсантом», что у Brain4Net, «скорее всего, были планы по зарубежным продажам, к которым станет больше вопросов с учетом сложной политической обстановки вокруг наших разработок по кибербезопасности». В 2017 г. власти США обязали все госучреждения страны отказаться от продуктов и услуг «Лаборатории Касперского» под тем предлогом, что они могут использоваться российскими властями для доступа к правительственным документам. Впоследствии похожие меры ввели Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Украина и Эстония. В самой компании неоднократно отрицали какую-либо причастность к кибершпионажу.