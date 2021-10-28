«Самокат» подал в суд на Apple из-за угрозы удаления приложения

В иске говорится, что Smart Space направила Apple объяснения из российского законодательства, почему использование знака правомерно, и заявила, что стороны ведут переговоры о разрешении спора, однако Apple не ответила на объяснения компании. Разработчик также предположил, что жалоба была подана для того, чтобы получить преимущество в переговорах.