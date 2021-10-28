«Самокат» подал в суд на Apple из-за угрозы удаления приложения
Компания Smart Space, разработчик сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат», подала в суд на Apple из-за спора о правах на товарный знак. На иск, зарегистрированный в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, обратило внимание издание Apple Insider.
Как утверждает в своем иске Smart Space, Apple уведомила компанию, что ее приложение в магазине AppStore может быть удалено по требованию компании Samocat Sharing System, зарегистрированной на территории «Сколково», которая предоставляет в аренду самокаты. Samocat Sharing System предъявила права на имя SAMOCAT и заявляет, что Smart Space нарушает его использование.
В иске говорится, что Smart Space направила Apple объяснения из российского законодательства, почему использование знака правомерно, и заявила, что стороны ведут переговоры о разрешении спора, однако Apple не ответила на объяснения компании. Разработчик также предположил, что жалоба была подана для того, чтобы получить преимущество в переговорах.
В Smart Space утверждают, что так и не получили ответа от Apple, за исключением стандартных сообщений с запросом дополнительной информации по вопросу, а также просьбы к обеим сторонам информировать Apple о «любых событиях, связанных с текущим судебным разбирательством».
На этом фоне истец решил превентивно обратиться в суд, чтобы получить постановление о запрете удаления своего приложения. По собственной оценке, в противном случае Smart Space может понести убытки в размере $75 000.
Smart Space является частью «О2О Холдинга» — совместного предприятия Сбербанка и VK (ранее Mail.ru Group). До пандемии услугами «Самоката» в России пользовались около 188 000 человек, сейчас аудитория сервиса превышает 3,2 млн, говорится в материалах дела.