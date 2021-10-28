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«Самокат» подал в суд на Apple из-за угрозы удаления приложения

Ведомости

Компания Smart Space, разработчик сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат», подала в суд на Apple из-за спора о правах на товарный знак. На иск, зарегистрированный в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, обратило внимание издание Apple Insider.

Как утверждает в своем иске Smart Space, Apple уведомила компанию, что ее приложение в магазине AppStore может быть удалено по требованию компании Samocat Sharing System, зарегистрированной на территории «Сколково», которая предоставляет в аренду самокаты. Samocat Sharing System предъявила права на имя SAMOCAT и заявляет, что Smart Space нарушает его использование.

В иске говорится, что Smart Space направила Apple объяснения из российского законодательства, почему использование знака правомерно, и заявила, что стороны ведут переговоры о разрешении спора, однако Apple не ответила на объяснения компании. Разработчик также предположил, что жалоба была подана для того, чтобы получить преимущество в переговорах.

В Smart Space утверждают, что так и не получили ответа от Apple, за исключением стандартных сообщений с запросом дополнительной информации по вопросу, а также просьбы к обеим сторонам информировать Apple о «любых событиях, связанных с текущим судебным разбирательством».

На этом фоне истец решил превентивно обратиться в суд, чтобы получить постановление о запрете удаления своего приложения. По собственной оценке, в противном случае Smart Space может понести убытки в размере $75 000.

Генеральный директор «Самокат РУС» Сергей Писаренко рассказал РБК, что Samocat Sharing System действительно обратилась в Apple за защитой прав на товарный знак и сама инициировала переговоры, однако стороны пока не пришли к соглашению. Иск разработчика «Самоката» он комментировать отказался.

Smart Space является частью «О2О Холдинга» — совместного предприятия Сбербанка и VK (ранее Mail.ru Group). До пандемии услугами «Самоката» в России пользовались около 188 000 человек, сейчас аудитория сервиса превышает 3,2 млн, говорится в материалах дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных