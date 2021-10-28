Сбербанк отчитался о росте квартальной прибыли на 28,3%

В III квартале отчисления в резервы на возможные потери по кредитам и долговым активам составили 35,7 млрд против 30,2 млрд руб. кварталом ранее. Розничный кредитный портфель превысил 11 трлн руб. и вырос на 18,5% за январь-сентябрь и на 6,5% – за третий квартал. Корпоративный портфель достиг 16,5 трлн руб. (+5% рост с начала года и +3,8 % рост за квартал). Объем средств граждан увеличился с начала года на 4,2%, достигнув 17,3 трлн руб., компаний – на 26,3% до 11,5 трлн руб.