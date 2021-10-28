Сбербанк отчитался о росте квартальной прибыли на 28,3%
Чистая прибыль Сбербанка в III квартале 2021 г. составила 348,3 млрд руб., что на 28,3% больше аналогичного показателя прошлого года, следует из отчета кредитной организации по МСФО. В отчетном периоде банк продал группу «Евроцемент», в результате чего получил 65 млрд руб. прибыли после уплаты налогов. Без учета сделки чистая прибыль банка в III квартале 2021 г. выросла на 6% — до 281,8 млрд руб.
Чистые процентные доходы в отчетном квартале выросли на 14,2% до 469,6 млрд руб., чистые комиссионные доходы выросли на 11,2% до 147,7 млрд руб.
Банковский бизнес в III квартале принес 259,2 млрд руб. прибыли до налогообложения, платежный — 71,4 млрд руб. Нефинансовый бизнес, в который входит эксосистема Сбербанка, принес в III квартале убыток в размере 13 млрд руб. против прибыли до налогов на уровне 18,2 млрд руб. годом ранее. Доналоговая прибыль сегмента управления благосостоянием и брокерских услуг выросла на 20,9% до 12,7 млрд руб.
В III квартале отчисления в резервы на возможные потери по кредитам и долговым активам составили 35,7 млрд против 30,2 млрд руб. кварталом ранее. Розничный кредитный портфель превысил 11 трлн руб. и вырос на 18,5% за январь-сентябрь и на 6,5% – за третий квартал. Корпоративный портфель достиг 16,5 трлн руб. (+5% рост с начала года и +3,8 % рост за квартал). Объем средств граждан увеличился с начала года на 4,2%, достигнув 17,3 трлн руб., компаний – на 26,3% до 11,5 трлн руб.
За 9 месяцев 2021 г. Чистая прибыль банка составила 973 млрд руб., что на 75,1% больше аналогичного показателя кризисного 2020 г.