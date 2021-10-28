Сечин назвал причины газового кризиса в Европе

Дополнительно положение Европы осложняет рост экономики Китая: в кризисном 2020 году выросла на 2,3%, а по итогам текущего года темпы ее роста достигнут показателя в 8%, в то время как экономика Еврозоны вырастет на 5%, отметил Сечин. Следствием быстрого восстановления и роста экономики Китая стал растущий спрос этой страны на все виды энергоресурсов: по сравнению с предыдущим годом потребление нефти в этом году вырастет на величину порядка 10%, а спрос на газ ‍– на 7-8%, сказал глава «Роснефти».