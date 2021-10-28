Сечин назвал причины газового кризиса в Европе
Единой причины газового кризиса в Европе нет — он произошел из-за сочетания целого ряда факторов, оказавших одновременное воздействие, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Одним из факторов стала нехватка товарных запасов на фоне снижения доли долгосрочных контрактов на поставки газа. Это привело к тому, что газовые хранилища оказались заполнены лишь на 75% по сравнению с 10-летним историческим уровнем в 90% с последующим снижением до 65-70%, сказал Сечин. «На фоне растущего спроса ограниченные возможности альтернативной генерации по обеспечению стабильных поставок электроэнергии не только в зимний, но и в более комфортные с точки зрения погодных условий летний и осенний периоды привели к рекордным ценам на газ», — заключил глава «Роснефти».
По словам Сечина, еще одним фактором стали неоправдавшиеся надежды Европы на спотовые поставки газа из США. «Более того, цены по таким поставкам не были захеджированы должным образом. Объем поставок СПГ по долгосрочным контрактам с Катаром не смог обеспечить растущий спрос», — заявил Сечин.
Дополнительно положение Европы осложняет рост экономики Китая: в кризисном 2020 году выросла на 2,3%, а по итогам текущего года темпы ее роста достигнут показателя в 8%, в то время как экономика Еврозоны вырастет на 5%, отметил Сечин. Следствием быстрого восстановления и роста экономики Китая стал растущий спрос этой страны на все виды энергоресурсов: по сравнению с предыдущим годом потребление нефти в этом году вырастет на величину порядка 10%, а спрос на газ – на 7-8%, сказал глава «Роснефти».
При этом Сечин подчеркнул, что Россия максимально содействует разрешению кризиса, обеспечивая стабильность поставок газа в Европу, и исполняет все контрактные обязательства.
«Нынешний газовый кризис еще раз подтверждает тезис, который я неоднократно высказывал в прошлые годы, в том числе с этой трибуны, о хрупкости балансов на энергетических рынках и рисках, связанных с форсированием энергетического перехода и дестимулированием традиционной энергетики», — сказал Сечин.