«Роснефть» готовит новую стратегию с акцентом на адаптацию к энергопереходу

Он отметил, что объем инвестиций в нефтегазовые проекты по всему миру в 2021 г. будет в два раза ниже, чем в 2014 г. в связи с неопределенностью в отношении долгосрочного спроса и цены нефти. Согласно оценке J.P. Morgan, если объем инвестиций останется на текущем уровне, то к 2030 г. их накопленный дефицит достигнет $600 млрд. Недостаточность инвестиций уже создает риски в отношении стабильности долгосрочного обеспечения спроса на нефть и газ, сказал Сечин.