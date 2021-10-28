«Роснефть» готовит новую стратегию с акцентом на адаптацию к энергопереходу
«Роснефть» разрабатывает новую стратегию с акцентом на адаптацию компании к вызовам энергоперехода, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.
«В настоящий момент мы разрабатываем новую стратегию компании, основными приоритетами которой станут адаптация к вызовам энергетического перехода и интеграция «зеленой повестки» в бизнес», — сказал Сечин на специальной сессии «Надежная энергия и глобальный энергетический переход».
По словам главы «Роснефти», в 2020 г. «зеленые» инвестиции «Роснефти» превысили $580 млн, а объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 14%. За последние три года компания улучшила свою энергоэффективность на 15%: это позволило предотвратить выбросы в размере 4 млн т СО2-эквивалента.
Сечин подчеркнул, что экологическая и климатическая повестки не должны подрывать обеспеченность человечества энергоресурсами и создавать риски замедления социально-экономического развития.
«Процесс энергетического перехода должен быть взвешенным, экономически обусловленным и социально ответственным. Мировое сообщество должно выработать единый подход к глобальной климатической проблеме и стимулированию развития и обмена технологиями снижения выбросов, а не искать виновных и не использовать односторонние протекционистские меры, которые увеличивают и без того значительный разрыв в энергетической обеспеченности между развитыми и развивающимися странами», — сказал глава «Роснефти».
По его словам, важно, чтобы стимулирование зеленой энергетики не подменяло ее реальную экономическую эффективность и учитывало выбросы по всей цепочке: от производства металлов и до утилизации оборудования ветровых и солнечных станций, аккумуляторов и электромобилей. «Лишь разумный баланс между традиционной и возобновляемой энергетикой способен обеспечить устойчивый долгосрочный рост мировой экономики», — отметил глава компании.
При этом Сечин оценил перспективы возобновляемой энергетики. По его словам, даже в долгосрочной перспективе такие источники энергии не смогут полностью заменить традиционные ресурсы. Вера в возможности возобновляемой энергетики пока не подкреплена надежными технологиями: в настоящее время требуются исследования и поиск новых, менее энергоемких и токсичных материалов для производства и хранения энергии. Без серьезного развития новых технологий и материалов энергетический переход так и останется несбыточной мечтой, подчеркнул глава «Роснефти».
«Климатическое давление уже оказывает негативное влияние на энергетику. Если в 2011-2015 гг. ведущие мировые нефтегазовые компании инвестировали в геологоразведку в среднем $16 млрд в год, то в прошлом году расходы на восполнение запасов углеводородов упали в три раза до $5 млрд. В результате уровень восполнения запасов нефти и газа в мире снижается уже четвертый год подряд и риски дефицита поставок уже сейчас закладываются в цены, негативно сказываясь на доходах европейских и мировых потребителей», — сказал Сечин.
Он отметил, что объем инвестиций в нефтегазовые проекты по всему миру в 2021 г. будет в два раза ниже, чем в 2014 г. в связи с неопределенностью в отношении долгосрочного спроса и цены нефти. Согласно оценке J.P. Morgan, если объем инвестиций останется на текущем уровне, то к 2030 г. их накопленный дефицит достигнет $600 млрд. Недостаточность инвестиций уже создает риски в отношении стабильности долгосрочного обеспечения спроса на нефть и газ, сказал Сечин.
«Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях, обеспечивать доход на инвестиции и долгосрочный рост стоимости при одновременном удовлетворении спроса на энергоресурсы и сокращении выбросов», — сказал глава «Роснефти».