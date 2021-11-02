Конкурент Tesla планирует выйти на IPO с оценкой в $60 млрд
Производитель электромобилей Rivian определил параметры IPO на американской бирже NASDAQ. Компания планирует продать 135 млн акций по цене от $57 до $62 и предложить дополнительные 20,25 млн акций для андеррайтеров, следует из проспекта к размещению, который опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Следовательно, если Rivian проведет IPO во верхнему диапазону, то компании удастся привлечь порядка $9,6 млрд с учетом реализации опциона андеррайтерами. Из них до $5 млрд планируют инвестировать фонды, включая Blackstone, T Rowe Price и Third Point Дэниела Леба, пишет The Wall Street Journal. Компания надеется получить оценку в результате размещения в $60 млрд. По данным издания, торги акциями компании начнутся на следующей неделе.
Rivian разрабатывает коммерческие фургоны для доставки Amazon, которая ранее заявила о планах выпустить 10 000 фургонов на дороги к 2022 г. и 100 000 к 2030 г. Rivian является главным конкурентом Tesla, GM и Ford, и опередила c поставками на рынок электрического пикапа R1T, который получил раннее признание.
Amazon, которой принадлежит 22,4% компании, ранее раскрыл объем инвестиций в Rivian — они составили $1,3 млрд. В числе акционеров Rivian есть и Ford, сообщала CNBC. Ей принадлежит около 12%.