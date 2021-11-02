Конкурент Tesla планирует выйти на IPO с оценкой в $60 млрд

Rivian разрабатывает коммерческие фургоны для доставки Amazon, которая ранее заявила о планах выпустить 10 000 фургонов на дороги к 2022 г. и 100 000 к 2030 г. Rivian является главным конкурентом Tesla, GM и Ford, и опередила c поставками на рынок электрического пикапа R1T, который получил раннее признание.