«СПБ биржа» планирует привлечь $150 млн в ходе IPO

Акции будут предлагаться инвесторам в России и другим игрокам, не являющимся «американскими лицами», в рамках «офшорных сделок» в соответствии с законом США о ценных бумагах. Старшим глобальным координатором размещения станет «ВТБ капитал». Букраннерами предложения будут также «Тинькофф» и «Альфа CIB», «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, «Финам», Investment Company Freedom Finance LLC, банк «Открытие», Sova Capital Limited и «Совкомбанк».