«СПБ биржа» планирует привлечь $150 млн в ходе IPO
«СПБ биржа» в ходе первичного публичного размещения (IPO) разместит на собственной платформе до 14,3 млн обыкновенных акций по цене $10,5-11,5 за одну бумагу, говорится в сообщении площадки.
Таким образом, в ходе IPO компания намерена разместить до 12,5% от текущего акционерного капитала, который оценивается в $1,2-1,3 млрд. В итоге биржа планирует привлечь приблизительно $150 млн.
Конечная стоимость акций будет установлена после формирования книги заявок и объявлена примерно 19 ноября. Бумаги площадки будут торговаться под тикером SPBE. Инвесторы получат акции приблизительно 23 ноября.
Акции будут предлагаться инвесторам в России и другим игрокам, не являющимся «американскими лицами», в рамках «офшорных сделок» в соответствии с законом США о ценных бумагах. Старшим глобальным координатором размещения станет «ВТБ капитал». Букраннерами предложения будут также «Тинькофф» и «Альфа CIB», «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, «Финам», Investment Company Freedom Finance LLC, банк «Открытие», Sova Capital Limited и «Совкомбанк».
«Компания планирует использовать чистые привлеченные средства от предложения для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний ПАО «Бест эффортс банк» («СПБ банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) («СПБ клиринг»)», — сказано в сообщении.
Планы по IPO «СПБ биржа» подтвердила ранее, 18 октября. Тогда же площадка объявила о намерении в первом полугодии 2022 г. подать заявку в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) для листинга на американской площадке Nasdaq.