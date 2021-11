«Росатом» продаст свои урановые активы в США за $130 млн

В июне 2009 г. «Атомредметзолото» (АРМЗ, дочернее предприятие «Росатома») получило 16,6% акций Uranium One (запасы урана на балансе компании на тот момент составляли порядка 200 000 т) в обмен на 50%-ную долю в казахстанском проекте по добыче урана с «Казатомпромом». В июне 2010 г. Uranium One были переданы принадлежащие АРМЗ доли в казахстанских проектах добычи урана Акбастау и Заречное. В обмен на это АРМЗ повысила свою долю в Uranium One до 51,4%. Это соглашение позволило Uranium One увеличить годовую добычу урана с 10 до 16 млн фунтов (около 7260 т). Сделка получила одобрение антимонопольных органов Казахстана, Канады и комитета США по иностранным инвестициям и была закрыта к концу 2010 г. В 2013 г. АРМЗ получил полный контроль над Uranium One, выкупив оставшиеся 48,6% акций, находившихся в свободном обращении. После чего компания произвела делистинг акций с биржи и перешла в прямое управление «Росатома».