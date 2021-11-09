«Росатом» продаст свои урановые активы в США за $130 млн
Uranium One, входящая в госкорпорацию «Росатом», договорилась о продаже своих активов в США американской корпорации Uranium Energy Corp (UEC). Об этом 9 ноября официально объявили обе компании.
Все акции Uranium One Americas будут проданы UEC за $112 млн наличными, также покупатель погасит долг компании в $19 млн. Активы Uranium One Americas находятся в штате Вайоминг на западе США. Они включают семь урановых проектов в бассейне реки Пауэр-Ривер и пять — в бассейне Большого водораздела.
Закрытие сделки ожидается после получения необходимых разрешений регулирующих органов. После ее закрытия, как отмечается в сообщении UEC, будет создана крупнейшая в Америке уранодобывающая компания.
«Продажа проводится в рамках стратегии Uranium One по оптимизации портфеля уранодобывающих активов, направленной на увеличение экономической эффективности», — пояснил «Ведомостям» представитель «Росатома».
Uranium One зарегистрирована в Канаде, является одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний. Имеет доли в уранодобывающих предприятиях в США и Казахстане.
«Росатом» приобрел активы канадской Uranium One в 2009-2013 гг. в составе общей компании, главным активом которой были месторождения в Казахстане. На тот момент компания была публичной, акции торговались на бирже.
В июне 2009 г. «Атомредметзолото» (АРМЗ, дочернее предприятие «Росатома») получило 16,6% акций Uranium One (запасы урана на балансе компании на тот момент составляли порядка 200 000 т) в обмен на 50%-ную долю в казахстанском проекте по добыче урана с «Казатомпромом». В июне 2010 г. Uranium One были переданы принадлежащие АРМЗ доли в казахстанских проектах добычи урана Акбастау и Заречное. В обмен на это АРМЗ повысила свою долю в Uranium One до 51,4%. Это соглашение позволило Uranium One увеличить годовую добычу урана с 10 до 16 млн фунтов (около 7260 т). Сделка получила одобрение антимонопольных органов Казахстана, Канады и комитета США по иностранным инвестициям и была закрыта к концу 2010 г. В 2013 г. АРМЗ получил полный контроль над Uranium One, выкупив оставшиеся 48,6% акций, находившихся в свободном обращении. После чего компания произвела делистинг акций с биржи и перешла в прямое управление «Росатома».