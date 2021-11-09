«Газпром» разместил евробонды на €500 млн

«Газпром» разместил данный выпуск по исторически низкой ставке купона в евро на срок 7 лет среди собственных выпусков еврооблигаций, добавил первый вице-президент Газпромбанка. Ставка купона также стала исторически низкой среди еврооблигаций в евро на 7 лет для корпоративных заемщиков из России и стран СНГ.