«Газпром» разместил евробонды на €500 млн
«Газпром» разместил выпуск еврооблигаций объемом €500 млн на срок 7 лет по ставке купона 1,85%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.
«9 ноября «Газпром» провел размещение еврооблигаций объемом 500 млн евро на срок 7 лет по ставке купона 1,85% с листингом на Ирландской бирже (Euronext Dublin)», — сказал он.
По словам Шулакова, менеджмент «Газпрома» выбрал благоприятное «окно» для размещения нового выпуска еврооблигаций в момент возобновившегося позитивного настроения на рынках благодаря коррекции базовых ставок.
«Газпром» разместил данный выпуск по исторически низкой ставке купона в евро на срок 7 лет среди собственных выпусков еврооблигаций, добавил первый вице-президент Газпромбанка. Ставка купона также стала исторически низкой среди еврооблигаций в евро на 7 лет для корпоративных заемщиков из России и стран СНГ.
В размещении приняли участие инвесторы из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии и России. Спрос от международных инвесторов превысил 80% от общего объема заявок. Всего заявки представили 145 инвесторов.