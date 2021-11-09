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«Газпром» разместил евробонды на €500 млн

Ведомости

«Газпром» разместил выпуск еврооблигаций объемом €500 млн на срок 7 лет по ставке купона 1,85%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.

«9 ноября «Газпром» провел размещение еврооблигаций объемом 500 млн евро на срок 7 лет по ставке купона 1,85% с листингом на Ирландской бирже (Euronext Dublin)», — сказал он.

По словам Шулакова, менеджмент «Газпрома» выбрал благоприятное «окно» для размещения нового выпуска еврооблигаций в момент возобновившегося позитивного настроения на рынках благодаря коррекции базовых ставок.

«Газпром» разместил данный выпуск по исторически низкой ставке купона в евро на срок 7 лет среди собственных выпусков еврооблигаций, добавил первый вице-президент Газпромбанка. Ставка купона также стала исторически низкой среди еврооблигаций в евро на 7 лет для корпоративных заемщиков из России и стран СНГ.

В размещении приняли участие инвесторы из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии и России. Спрос от международных инвесторов превысил 80% от общего объема заявок. Всего заявки представили 145 инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных