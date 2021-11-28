Таиланд выпустит цифровые токены для туристов
Туристическое управление Таиланда (ТАТ) сотрудничает с национальными регуляторами и местной криптовалютной биржей, чтобы выпустить цифровые токены для путешествий, заявил глава ТАТ Ютасак Супасорн. Власти страны намерены восстановить отрасль, которая пострадала в результате ограничительных мер во время пандемии, передает Bloomberg.
Выпуск цифровых токенов поможет возместить $80 млрд потерянных доходов, если в Таиланд приедут владельцы криптовалют.
«Если они смогут использовать здесь криптовалюту без необходимости ее обменивать или оплачивать налоги, то им будет удобно», — сказал Супасорн.
Криптовалюта в Таиланде пока не признана платежным средством, но может начаться выпуск собственной, для этого ТАТ создаст специальное подразделение. Туристическое управление уже обсуждает этот вопрос с Комиссией по ценным бумагам и биржами, Банком Таиланда и крупнейшей национальной криптовалютной биржей.
Границы Таиланда были закрыты для туристов больше года. 27 августа власти разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а также препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.
В ноябре Сальвадор заявил о намерении выпустить первые в мире биткойн-облигации и построить у вулкана город «Биткойн Сити», который будет свободен от налогов на прибыль, имущество и прирост капитала, заявил президент Найиб Букеле, передавал Bloomberg. «Биткойн Сити» появится восточном регионе Ла-Унион, 10%-ный налог на добавленную стоимость власти используют для развития города.