Таиланд выпустит цифровые токены для туристов

Криптовалюта в Таиланде пока не признана платежным средством, но может начаться выпуск собственной, для этого ТАТ создаст специальное подразделение. Туристическое управление уже обсуждает этот вопрос с Комиссией по ценным бумагам и биржами, Банком Таиланда и крупнейшей национальной криптовалютной биржей.