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Бизнес

Таиланд выпустит цифровые токены для туристов

Ведомости

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) сотрудничает с национальными регуляторами и местной криптовалютной биржей, чтобы выпустить цифровые токены для путешествий, заявил глава ТАТ Ютасак Супасорн. Власти страны намерены восстановить отрасль, которая пострадала в результате ограничительных мер во время пандемии, передает Bloomberg. 

Выпуск цифровых токенов поможет возместить $80 млрд потерянных доходов, если в Таиланд приедут владельцы криптовалют.

«Если они смогут использовать здесь криптовалюту без необходимости ее обменивать или оплачивать налоги, то им будет удобно», — сказал Супасорн.

Криптовалюта в Таиланде пока не признана платежным средством, но может начаться выпуск собственной, для этого ТАТ создаст специальное подразделение. Туристическое управление уже обсуждает этот вопрос с Комиссией по ценным бумагам и биржами, Банком Таиланда и крупнейшей национальной криптовалютной биржей.

Границы Таиланда были закрыты для туристов больше года. 27 августа власти разрешили въезд без карантина на острова Пхукет и Самуи иностранным туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», а также препаратами компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm. 

6 ноября в Пхукет прибыл рейс компании «Аэрофлот», это был первый подобный рейс спустя 19 месяцев после перерыва из-за пандемии. «Аэрофлот» планировал дважды в неделю выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Москва — Пхукет.

В ноябре Сальвадор заявил о намерении выпустить первые в мире биткойн-облигации и построить у вулкана город «Биткойн Сити», который будет свободен от налогов на прибыль, имущество и прирост капитала, заявил президент Найиб Букеле, передавал Bloomberg. «Биткойн Сити» появится восточном регионе Ла-Унион, 10%-ный налог на добавленную стоимость власти используют для развития города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных