«Газпром» отчитался о квартальной прибыли на уровне 584 млрд рублей

Средняя цена экспорта газа «Газпрома» в Европу и другие страны за девять месяцев почти удвоилась и составила $241 за 1000 куб. м против $128,9 годом ранее. Объем поставок газа на эти рынки вырос на 14% до 175,7 млрд куб. м. Средняя цена российского газа для стран постсоветского пространства в январе-сентябре выросла на 20% до $165,5 за тысячу кубометров. За этот период было поставлено 24,1 млрд куб. м газа, что на 13% больше, чем годом ранее.