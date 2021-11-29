«Газпром» отчитался о квартальной прибыли на уровне 584 млрд рублей
Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, в III квартале 2021 г. составила 581,8 млрд руб. против убытка годом ранее на уровне 251,3 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО. Этот показатель в январе-октябре достиг 1,55 трлн руб. против убытка в 202,2 млрд руб. годом ранее. Компания за 9 месяцев получила прибыль от курсовых разниц на уровне 135,6 млрд руб. против убытка в 749,4 млрд руб. годом ранее.
Выручка «Газпрома» в III квартале выросла на 70% и достигла 2,37 трлн руб., за 9 месяцев — на 56% до 6,72 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу за 9 месяцев выросла до 2,46 трлн руб. на фоне роста средних цен на 87% и объемов продаж на 14%. Выручка от реализации газа в странах бывшего СССР увеличилась на 34% до 267,3 млрд руб., а в России — на 18% до 732,6 млрд руб.
Операционные расходы за 9 месяцев увеличились на 32% и составили 5,2 трлн руб.
«Газпром» сократил чистый долг на 10% по сравнению с показателем на конец прошлого года до 3,485 трлн руб. Данное изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов, указано в сообщении компании.
Средняя цена экспорта газа «Газпрома» в Европу и другие страны за девять месяцев почти удвоилась и составила $241 за 1000 куб. м против $128,9 годом ранее. Объем поставок газа на эти рынки вырос на 14% до 175,7 млрд куб. м. Средняя цена российского газа для стран постсоветского пространства в январе-сентябре выросла на 20% до $165,5 за тысячу кубометров. За этот период было поставлено 24,1 млрд куб. м газа, что на 13% больше, чем годом ранее.