Bank of America выбрал «идеальные» энергетические компании для инвестирования
Bank of America включил «Роснефть», «Газпром» и «Новатэк» в список «идеальных» компаний для инвестирования в энергетический сектор в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) в 2022 г. По мнению аналитиков банка, «идеальные» компании отличаются большой и низкозатратной ресурсной базой, способностью генерировать значительную прибыль при снижении цен на нефть, потенциалом росте выручки и высокой доходностью для инвесторов.
Акции «Роснефти» обладают потенциалом роста стоимости приблизительно на 40%, подсчитали аналитики Bank of America. В пользу этого говорят одни из самых низких в мире удельных затрат на добычу ($2,8/барр.), одни из самых больших запасов, перспективы роста выручки и рентабельности инвестированного капитала за счет реализации проекта «Восток ойл». Высокая дивидендная доходность (9% и 12% к прогнозируемым дивидендам за 2021 и 2022 гг.) также является драйвером роста котировок, отметили в банке.
В отчете указано, что прогноз по капитализации приведен без учета влияния реализации проекта «Восток ойл», который пока не нашел отражения в цене акций «Роснефти». По оценке аналитиков банка, чистая приведенная стоимость (NPV) проекта составляет $87 млрд при средней цене на нефть в $65 за баррель в долгосрочной перспективе и средневзвешенной стоимости капитала (WACC) на уровне 10%. При цене $60 и той же ставке дисконтирования NPV составляет $79 млрд. В конце 2020 г. 10% в проекте «Восток ойл» приобрел крупный международный трейдер Trafigura за 7 млрд евро, а в октябре еще 5% выкупил консорциум компаний во главе с трейдером Vitol за 3,5 млрд евро.
Котировки акций «Новатэка» значительно упали в ходе осенней «распродажи» активов на российском фондовом рынке и сейчас уже не в полной мере учитывают стоимость проекта «Арктик СПГ-2». Bank of America ожидает подорожания глобальных депозитарных расписок «Новатэка» в течение года примерно на 22%, до $275. В обзоре говорится, что совокупная стоимость проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» составляет около $40 млрд. Кроме того, «Новатэк» планирует удвоить производство СПГ к 2030 г., а также имеет как минимум три перспективных проекта без учета «Арктик СПГ-2». Объявление о реализации этих проектов может повысить стоимость расписок «Новатэка» на $40 при консервативном подходе к оценке.
Цена акций «Газпрома» может вырасти в ближайшие 12 месяцев в долларовом выражении примерно на 50% за ценную бумагу на фоне благоприятной конъюнктуры на газовом рынке и, как следствие, высокой дивидендной доходности. По оценке аналитиков банка, средняя цена поставок газа в Европу достигла в ноябре $620 за тысячу кубометров. Такая ценовая динамика конвертируется в большие дивиденды «Газпрома» не только в 2021, но и в 2022 г. В эти годы дивидендная доходность ожидается на уровне 14-15%, ожидают в Bank of America.
Аналитики банка прогнозируют восстановление спроса на нефть до 100,5 млн баррелей в сутки к 4 кварталу 2022 г., при этом средняя цена на нефть марок Brent и WTI в течение года будет на уровне $85 и $82 за баррель соответственно.