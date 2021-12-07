Bank of America выбрал «идеальные» энергетические компании для инвестирования

Котировки акций «Новатэка» значительно упали в ходе осенней «распродажи» активов на российском фондовом рынке и сейчас уже не в полной мере учитывают стоимость проекта «Арктик СПГ-2». Bank of America ожидает подорожания глобальных депозитарных расписок «Новатэка» в течение года примерно на 22%, до $275. В обзоре говорится, что совокупная стоимость проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» составляет около $40 млрд. Кроме того, «Новатэк» планирует удвоить производство СПГ к 2030 г., а также имеет как минимум три перспективных проекта без учета «Арктик СПГ-2». Объявление о реализации этих проектов может повысить стоимость расписок «Новатэка» на $40 при консервативном подходе к оценке.