Фотоагентство Getty Images планирует выйти на биржу с оценкой $4,8 млрд
Американское фотоагентство Getty Images, владеющее одним их крупнейших в мире банков изображений, выйдет на биржу, сообщила 10 декабря пресс-служба компании.
Для этого Getty Images объединится со специальной SPAC-компанией, которая поможет привлечь финансирование в короткие сроки вместо традиционного IPO.
После закрытия сделки материнская компания Getty Images станет публичной, а ее обыкновенные акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «GETY». Точная дата листинга не называется. Крэг Питерс, занимающий пост гендиректора с 2019 г., останется во главе компании.
Стоимость компании после сделки составит $4,8 млрд, говорится в сообщении. Общие инвестиции в акционерный капитал составят $1,2 млрд, частично они будут потрачены на погашение существующих долгов.
Getty Images основали в 1995 г. Марк Гетти — внук богатейшего человека мира в 1957-1976 гг. Пола Гетти — и Джонатан Кляйн, занявший должность CEO. В настоящее время коллекция агентства насчитывает более 425 млн изображений и роликов.
В 2008 г. компанию за $2,4 млрд купил инвестфонд Hellman & Friedman. В 2012 он продал контрольный пакет другому инвестфонду Carlyle Group за $3,3 млрд. В 2018 долю Carlyle Group выкупила семья Гетти.