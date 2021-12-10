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Фотоагентство Getty Images планирует выйти на биржу с оценкой $4,8 млрд

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Американское фотоагентство Getty Images, владеющее одним их крупнейших в мире банков изображений, выйдет на биржу, сообщила 10 декабря пресс-служба компании.

Для этого Getty Images объединится со специальной SPAC-компанией, которая поможет привлечь финансирование в короткие сроки вместо традиционного IPO.

После закрытия сделки материнская компания Getty Images станет публичной, а ее обыкновенные акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «GETY». Точная дата листинга не называется. Крэг Питерс, занимающий пост гендиректора с 2019 г., останется во главе компании.

Стоимость компании после сделки составит $4,8 млрд, говорится в сообщении. Общие инвестиции в акционерный капитал составят $1,2 млрд, частично они будут потрачены на погашение существующих долгов.

Getty Images основали в 1995 г. Марк Гетти — внук богатейшего человека мира в 1957-1976 гг. Пола Гетти — и Джонатан Кляйн, занявший должность CEO. В настоящее время коллекция агентства насчитывает более 425 млн изображений и роликов.

В 2008 г. компанию за $2,4 млрд купил инвестфонд Hellman & Friedman. В 2012 он продал контрольный пакет другому инвестфонду Carlyle Group за $3,3 млрд. В 2018 долю Carlyle Group выкупила семья Гетти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных