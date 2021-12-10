Фотоагентство Getty Images планирует выйти на биржу с оценкой $4,8 млрд

После закрытия сделки материнская компания Getty Images станет публичной, а ее обыкновенные акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «GETY». Точная дата листинга не называется. Крэг Питерс, занимающий пост гендиректора с 2019 г., останется во главе компании.