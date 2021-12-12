С экс-главы компании, строившей океанариум в Приморье, взыскали 900 млн рублей

В 2020 г. во Владивостоке по подозрению в коррупции задержали директора Приморского океанариума Сергея Логинова. Факты коррупции выявили сотрудники океанариума, которые сами обратились в правоохранительные органы. За несколько лет до этого, 2016 г., Фрунзенский суд Владивостока признал основателя и гендиректора ООО «НПО "Мостовик" Олега Шишова виновным в пособничестве при растрате 1 млрд руб. при строительстве Приморского океанариума. Бизнесмен был приговорен к трем годам колонии и оштрафован на 300 000 руб.