С экс-главы компании, строившей океанариум в Приморье, взыскали 900 млн рублей
Бывший директор ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрей Поплавский должен будет возместить государству 900 млн руб., которые были растрачены в ходе строительства океанариума во Владивостоке. Иск о взыскании средств удовлетворил Фрунзенский районный суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Поплавский был осужден в марте 2020 г. по двум статьям Уголовного кодекса: за растрату (ч. 4 ст. 160) и коммерческий подкуп (ч. 3 ст. 204). Само строительство «Приморского океанариума» на острове Русский велось с июня 2009 г. по декабрь 2013 г. Суд установил, что бывший глава госпредприятия растратил более 1 млрд руб. и незаконно получил 140 млн руб.
В марте прошлого года суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 млн руб., но гражданский иск потерпевшего на сумму более 900 млн руб. был оставлен без рассмотрения, рассказали в прокуратуре. По данным «Коммерсанта», потерпевшей стороной выступало Управление делами президента.
Позже суд апелляционной инстанции смягчил приговор — до 8 лет 6 месяцев лишения свободы и 360 млн руб. штрафа. Иск потерпевшей стороны снова оставили без рассмотрения.
В сентябре текущего года судебная коллегия удовлетворила кассационное представление прокуратуры Приморского края и передала дела на новое рассмотрение.
«Принято решение об удовлетворении гражданского иска потерпевшего и взыскании с осужденного более 900 млн руб.,» — рассказали в надзорном ведомстве.
В 2020 г. во Владивостоке по подозрению в коррупции задержали директора Приморского океанариума Сергея Логинова. Факты коррупции выявили сотрудники океанариума, которые сами обратились в правоохранительные органы. За несколько лет до этого, 2016 г., Фрунзенский суд Владивостока признал основателя и гендиректора ООО «НПО "Мостовик" Олега Шишова виновным в пособничестве при растрате 1 млрд руб. при строительстве Приморского океанариума. Бизнесмен был приговорен к трем годам колонии и оштрафован на 300 000 руб.
Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум», построенный по поручению президента России, является филиалом «Национального научного центра морской биологии» Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Это третий по величине океанариум мира, говорится на его сайте. Океанариум открыли 3 сентября 2016 г. в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
В девяти постоянных экспозициях установлено 135 аквариумов, общий объем воды в них — 15 тыс. куб. м. Общая площадь экспозиционного корпуса превышает 37 тыс. кв. м.