Российская микрофинансовая организация Carmoney решила провести IPO
По словам Зиновьева, Carmoney (ООО МФК «Кармани») планирует сначала получить финансирование через pre-IPO, а затем провести первичное размещение на одной из российских бирж. Величина пакета, который выставят на продажу, пока не определена, но компания рассчитывает привлечь от 2 до 2,5 млрд руб. Зиновьев сообщил, что уже достигнуты предварительные договоренности с неназванным инвестбанком по условиям организации IPO.
Если IPO состоится, Carmoney станет первой в стране публичной микрофинансовой организацией. По данным «Эксперт РА», по состоянию на 1 октября 2021 г. на российском рынке находились облигации МФО на 14,4 млрд руб. — в том числе таких компаний, как «Займер», «Мигкредит», «Быстроденьги» группы Eqvanta, Moneyman, Webbankir.
Гендиректор «Мигкредита» Олег Гришин в беседе с РБК подтвердил, что компания изучает возможность выхода на IPO, однако решение об этом еще не принято. Финансовый директор группы Eqvanta Яков Ромашкин сказал, что в ближайшие два года выход на IPO не рассматривается, но этот вопрос будет подниматься по мере роста капитализации.
Carmoney предлагает клиентам займы под залог паспорта транспортного средства, автомобиль при этом остается в пользовании и собственности владельца. Максимальный размер ссуды составляет 1 млн руб., срок — 48 месяцев.
В январе 2021 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Carmoney кредитный рейтинг ruBB-. Рейтинг был обусловлен «адекватными конкурентными позициями на рынке МФО, чувствительной позицией по капиталу при высокой рентабельности бизнеса, приемлемой оценкой ликвидности и управления кредитным риском, а также удовлетворительной оценкой организации бизнес-процессов».