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Российская микрофинансовая организация Carmoney решила провести IPO

Ведомости

Российская микрофинансовая организация (МФО) Carmoney готовится к первичному размещению акций, рассказал РБК основатель компании Антон Зиновьев. IPO запланировано на вторую половину 2022 г.

По словам Зиновьева, Carmoney (ООО МФК «Кармани») планирует сначала получить финансирование через pre-IPO, а затем провести первичное размещение на одной из российских бирж. Величина пакета, который выставят на продажу, пока не определена, но компания рассчитывает привлечь от 2 до 2,5 млрд руб. Зиновьев сообщил, что уже достигнуты предварительные договоренности с неназванным инвестбанком по условиям организации IPO.

Если IPO состоится, Carmoney станет первой в стране публичной микрофинансовой организацией. По данным «Эксперт РА», по состоянию на 1 октября 2021 г. на российском рынке находились облигации МФО на 14,4 млрд руб. — в том числе таких компаний, как «Займер», «Мигкредит», «Быстроденьги» группы Eqvanta, Moneyman, Webbankir.

Гендиректор «Мигкредита» Олег Гришин в беседе с РБК подтвердил, что компания изучает возможность выхода на IPO, однако решение об этом еще не принято. Финансовый директор группы Eqvanta Яков Ромашкин сказал, что в ближайшие два года выход на IPO не рассматривается, но этот вопрос будет подниматься по мере роста капитализации.

Carmoney предлагает клиентам займы под залог паспорта транспортного средства, автомобиль при этом остается в пользовании и собственности владельца. Максимальный размер ссуды составляет 1 млн руб., срок — 48 месяцев.

В январе 2021 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Carmoney кредитный рейтинг ruBB-. Рейтинг был обусловлен «адекватными конкурентными позициями на рынке МФО, чувствительной позицией по капиталу при высокой рентабельности бизнеса, приемлемой оценкой ликвидности и управления кредитным риском, а также удовлетворительной оценкой организации бизнес-процессов».

Carmoney выпускает облигации с 2017 г., оферту по первому выпуску она проходила в 2019. По данным Cbonds, которые приводит РБК, сейчас в обращении находится четыре выпуска облигаций компании на 1,16 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных