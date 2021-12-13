Российская микрофинансовая организация Carmoney решила провести IPO

Гендиректор «Мигкредита» Олег Гришин в беседе с РБК подтвердил, что компания изучает возможность выхода на IPO, однако решение об этом еще не принято. Финансовый директор группы Eqvanta Яков Ромашкин сказал, что в ближайшие два года выход на IPO не рассматривается, но этот вопрос будет подниматься по мере роста капитализации.