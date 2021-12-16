«Коммерсантъ»: прокуратура вернула следствию дело топ-менеджера «Траста»
Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, первому заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину хватило десяти дней, чтобы вернуть 70 томов уголовного дела в Главное следственное управление СК при том, что максимальный срок для оценки работы следствия составляет 30 суток. Ранее Разинкин направил замглавы СК Эдуарду Кабурнееву требование устранить нарушения в расследовании. Прокуратура пришла к выводу, что в основе расследования лежит «гражданско-правовой спор, искусственно переведенный в уголовную плоскость», сообщил адвокат банкира Владимир Слащев.
Уголовное дело против Хабарова, занимавшего должность первого заместителя президента — главного исполнительного директора «Траста», было возбуждено в конце сентября 2020 г. В октябре того же года он был арестован. В основу обвинения легло заявление Богатикова о том, что Хабаров похитил у него 845 млн руб., принудив заключить соглашение об опционе на передачу 30% в компании «Деловые линии», пригрозив в случае отказа проблемами с налоговыми и правоохранительными органами.
Опцион не был исполнен, и Хабаров обратился в Лондонский международный арбитражный суд, который в марте этого года обязал Богатикова выплатить структуре Хабарова Caledor (75% принадлежит Хабарову, 25% – А1) $49 млн в качестве компенсации. Позднее суд начислил Богатикову еще $10 млн в качестве компенсации расходов на судебный процесс. После начала легализации решения в российском суде и было возбуждено дело. В октябре стало известно, что один из акционеров «Деловых линий» Татьяна Башмакова выкупила у Хабарова его права требования к Богатикову.
Генпрокуратура также нашла противоречия в показаниях совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова, который проходит потерпевшим по этому делу. Изначально он утверждал, что передавал Хабарову 845 млн руб. для решения проблем своей компании, которую СК и ФСБ обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Однако дело прекратили в связи с погашением недоимки, после чего партнер и обвинил Хабарова в мошенничестве.
В Генпрокуратуре решили, что следователи не дали должной оценки показаниям потерпевшего, пишет издание. Если деньги передавались для подкупа должностных лиц, то Богатиков не может быть потерпевшим по делу о взятке. Если же речь идет о мошенничестве, то оно доказывается только его словами. Кроме того, по словам Слащева, прокуратура усмотрела в деле признаки фальсификации Богатиковым доказательств и указала на противоречия в его показаниях, данных в Лондоне и России. В его действиях также усмотрели признаки взяточничества.
Из-за возврата дела Хабарова могут освободить из-под домашнего ареста уже к концу месяца, поскольку срок домашнего ареста у него истекает 30 декабря.