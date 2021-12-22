McDonald’s в Японии уменьшил порции картофеля из-за нехватки сырья

McDonald’s в Японии с 24 декабря будет неделю продавать небольшие порции картофеля-фри из-за задержек в поставке картошки, сообщила The Guardian со ссылкой на компанию. Задержки поставок произошли из-за масштабного наводнения у порта Ванкувер и глобального сбоя в цепочке поставок во время пандемии. Компания отметила, что приняла меры, чтобы покупатели могли заказывать картофель-фри, несмотря на трудности с поставками сырья.