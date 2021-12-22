Газета
Бизнес

McDonald’s в Японии уменьшил порции картофеля из-за нехватки сырья

Ведомости

McDonald’s в Японии с 24 декабря будет неделю продавать небольшие порции картофеля-фри из-за задержек в поставке картошки, сообщила The Guardian со ссылкой на компанию. Задержки поставок произошли из-за масштабного наводнения у порта Ванкувер и глобального сбоя в цепочке поставок во время пандемии. Компания отметила, что приняла меры, чтобы покупатели могли заказывать картофель-фри, несмотря на трудности с поставками сырья.

Подобная проблема была у McDonald’s в Японии в 2014 г. Тогда 3000 ресторанов сети заявили, что в будущем будут продавать только маленькие порции картофеля на фоне затянувшегося трудового спора в 29 портах на Западном побережье США. В ответ McDonald's Japan экстренно импортировал в страну 1000 т замороженного картофеля-фри самолетами.

Новое ограничение вводится в период, когда школы и офисы закрываются на каникулы. Также ограничение будет действовать в Рождество, когда жители Японии традиционно заказывают еду в другой сети фастфуда — KFC. 

В сентябре производитель чипсов Lay’s предупредил, что в сентябре и октябре могут произойти проблемы с поставками всего ассортимента чипсов из-за дефицита картофеля на рынке, сообщал «Коммерсантъ». В PepsiCo перебои с поставками связали с погодой: жаркое лето и дожди в начале осени не давали собрать картофель с полей.

Ранее по теме: Производитель чипсов Lay’s предупредил о перебоях с поставками

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных