McDonald’s в Японии уменьшил порции картофеля из-за нехватки сырья
McDonald’s в Японии с 24 декабря будет неделю продавать небольшие порции картофеля-фри из-за задержек в поставке картошки, сообщила The Guardian со ссылкой на компанию. Задержки поставок произошли из-за масштабного наводнения у порта Ванкувер и глобального сбоя в цепочке поставок во время пандемии. Компания отметила, что приняла меры, чтобы покупатели могли заказывать картофель-фри, несмотря на трудности с поставками сырья.
Подобная проблема была у McDonald’s в Японии в 2014 г. Тогда 3000 ресторанов сети заявили, что в будущем будут продавать только маленькие порции картофеля на фоне затянувшегося трудового спора в 29 портах на Западном побережье США. В ответ McDonald's Japan экстренно импортировал в страну 1000 т замороженного картофеля-фри самолетами.
Новое ограничение вводится в период, когда школы и офисы закрываются на каникулы. Также ограничение будет действовать в Рождество, когда жители Японии традиционно заказывают еду в другой сети фастфуда — KFC.
В сентябре производитель чипсов Lay’s предупредил, что в сентябре и октябре могут произойти проблемы с поставками всего ассортимента чипсов из-за дефицита картофеля на рынке, сообщал «Коммерсантъ». В PepsiCo перебои с поставками связали с погодой: жаркое лето и дожди в начале осени не давали собрать картофель с полей.