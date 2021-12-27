Средняя стоимость поездки на такси в Москве за год выросла на 24%

Средняя стоимость поездки на такси в Москве в декабре составила 520 руб., что на 14% больше, чем в ноябре, и на 24% больше в годовом выражении, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Tinkoff Data. По данным дептранса Москвы, в конце ноября средний чек в такси составлял 473 руб. — почти на 24% больше, чем в 2020 г.