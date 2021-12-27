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Средняя стоимость поездки на такси в Москве за год выросла на 24%

Ведомости

Средняя стоимость поездки на такси в Москве в декабре составила 520 руб., что на 14% больше, чем в ноябре, и на 24% больше в годовом выражении, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Tinkoff Data. По данным дептранса Москвы, в конце ноября средний чек в такси составлял 473 руб. — почти на 24% больше, чем в 2020 г.

В некоторых случаях услуги такси подорожали вдвое, в некоторых — на 30-50% в годовом выражении, рассказал изданию председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Среднее время подачи машины почти не увеличилось, что указывает на манипуляции с ценами, добавил Павлов. По мнению организации, вопросом должна заняться Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве и в дептрансе Москвы не ответили на запрос издания.

Оборот российского рынка такси, по оценке инвестиционной компании «Велес капитал», вырастет до 1 трлн руб. в 2021 г. Доля агрегаторов превысит 60%. Крупнейшим игроком остается «Яндекс.Такси» с долей более 45%.

В декабре традиционно высокий спрос на такси. В Москве из-за снегопада и похолодания скорость движения машин снижается, а уровень пробок повышается, из-за чего поездка занимает больше времени и становится дороже, объяснили в «Яндекс.Такси».

В «Ситимобиле» отметили, что с помощью повышающих коэффициентов привлекают водителей в районы, где их не хватает, однако цена на такси не вырастает, например, в десять раз. В Gett рассказали, что у сервиса работает динамическое ценообразование, а более высокий класс автомобилей во время высокого спроса может быть дешевле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных