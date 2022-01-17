Председатель правления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения карантина
Председатель правления швейцарского финансового холдинга Credit Suisse Антонио Орта-Осорио ушел в отставку после расследования, которое прошло по поручению правления компании, говорится на сайте Credit Suisse. По данным Reuters, Орта-Осорио, в частности, дважды нарушал ограничения по коронавирусу в прошлом году.
«Я сожалею о том, что ряд моих личных действий привел к трудностям для банка и поставил под угрозу мою способность представлять банк внутри и снаружи. Поэтому я считаю, что моя отставка отвечает интересам банка и его заинтересованных сторон в это критическое время», — заявил Орта-Осорио. Новым председателем правления компании назначен Аксель Леманн.
Орта-Осорио был назначен председателем правления Credit Suisse в апреле 2021 г. В конце декабря Reuters сообщил со ссылкой на источники, что предварительное расследование Credit Suisse показало, что Орта-Осорио в июле 2021 г. посетил финал Уимблдона во время визита в Великобританию, хотя должен был находиться на карантине. Также Орта-Осорио нарушил COVID-ограничения в ходе поездки в Швейцарию: он уехал из страны в течение 10 дней, которые должен был провести на карантине.