Председатель правления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения карантина

Орта-Осорио был назначен председателем правления Credit Suisse в апреле 2021 г. В конце декабря Reuters сообщил со ссылкой на источники, что предварительное расследование Credit Suisse показало, что Орта-Осорио в июле 2021 г. посетил финал Уимблдона во время визита в Великобританию, хотя должен был находиться на карантине. Также Орта-Осорио нарушил COVID-ограничения в ходе поездки в Швейцарию: он уехал из страны в течение 10 дней, которые должен был провести на карантине.