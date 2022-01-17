Газета
Бизнес

Председатель правления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения карантина

Ведомости

Председатель правления швейцарского финансового холдинга Credit Suisse Антонио Орта-Осорио ушел в отставку после расследования, которое прошло по поручению правления компании, говорится на сайте Credit Suisse. По данным Reuters, Орта-Осорио, в частности, дважды нарушал ограничения по коронавирусу в прошлом году.

«Я сожалею о том, что ряд моих личных действий привел к трудностям для банка и поставил под угрозу мою способность представлять банк внутри и снаружи. Поэтому я считаю, что моя отставка отвечает интересам банка и его заинтересованных сторон в это критическое время», — заявил Орта-Осорио. Новым председателем правления компании назначен Аксель Леманн.

Орта-Осорио был назначен председателем правления Credit Suisse в апреле 2021 г. В конце декабря Reuters сообщил со ссылкой на источники, что предварительное расследование Credit Suisse показало, что Орта-Осорио в июле 2021 г. посетил финал Уимблдона во время визита в Великобританию, хотя должен был находиться на карантине. Также Орта-Осорио нарушил COVID-ограничения в ходе поездки в Швейцарию: он уехал из страны в течение 10 дней, которые должен был провести на карантине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных