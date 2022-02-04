Продажи попкорна в России за год выросли на 27%
Представитель поставщика попкорна кинотеатрам «Деловая Русь» рассказал, что в кинобарах продается около 15-20% попкорна, а остальное – через продуктовые магазины. В сети «Перекресток» продажи попкорна в прошлом году выросли на 18,4% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом, сообщил представитель X5 Group. Издание также направило запросы в «Магнит», «Ленту», «Ашан», «О’кей» и «Азбуку вкуса».
В NielsenIq пояснили, что продажи попкорна выросли из-за роста домашнего потребления: из-за пандемийных ограничений люди стали чаще смотреть кино дома и покупать для этого попкорн. По мнению представителя X5 Group, на рост продаж повлияло и развитие собственных торговых марок.
Представитель производителя готового попкорна и попкорна для микроволновки Holy Corn! Ольга Бочкарева отметила, что потребители долгое время не рассматривали попкорн в качестве перекуса и предпочитали чипсы, однако затем у них вырос спрос на новые снеки и продукты с натуральным составом. Также во время пандемии ритейл запустил тренд на промокоды и подписки от онлайн-кинотеатров, которые сделали популярным сочетание «онлайн-кинотеатр плюс попкорн из магазина».
По оценке аналитиков, доля попкорна на российском рынке снеков составляет 0,03%, однако многие игроки рынка расширяют свои позиции в этой категории: более 40% продаваемого в магазинах попкорна – частные марки ритейлеров.