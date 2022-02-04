Продажи попкорна в России за год выросли на 27%

Представитель производителя готового попкорна и попкорна для микроволновки Holy Corn! Ольга Бочкарева отметила, что потребители долгое время не рассматривали попкорн в качестве перекуса и предпочитали чипсы, однако затем у них вырос спрос на новые снеки и продукты с натуральным составом. Также во время пандемии ритейл запустил тренд на промокоды и подписки от онлайн-кинотеатров, которые сделали популярным сочетание «онлайн-кинотеатр плюс попкорн из магазина».