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Продажи попкорна в России за год выросли на 27%

Ведомости

Продажи попкорна в России с ноября 2020 г. по ноябрь 2021 г. выросли по сравнению с предыдущим годом на 27% в денежном выражении и на 18% — в натуральном, сообщил РБК со ссылкой на презентацию исследовательской компании NielsenIq. Для сравнения: у чипсов в денежном выражении рост составил 17%.

Представитель поставщика попкорна кинотеатрам «Деловая Русь» рассказал, что в кинобарах продается около 15-20% попкорна, а остальное – через продуктовые магазины. В сети «Перекресток» продажи попкорна в прошлом году выросли на 18,4% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом, сообщил представитель X5 Group. Издание также направило запросы в «Магнит», «Ленту», «Ашан», «О’кей» и «Азбуку вкуса».

В NielsenIq пояснили, что продажи попкорна выросли из-за роста домашнего потребления: из-за пандемийных ограничений люди стали чаще смотреть кино дома и покупать для этого попкорн. По мнению представителя X5 Group, на рост продаж повлияло и развитие собственных торговых марок.

Представитель производителя готового попкорна и попкорна для микроволновки Holy Corn! Ольга Бочкарева отметила, что потребители долгое время не рассматривали попкорн в качестве перекуса и предпочитали чипсы, однако затем у них вырос спрос на новые снеки и продукты с натуральным составом. Также во время пандемии ритейл запустил тренд на промокоды и подписки от онлайн-кинотеатров, которые сделали популярным сочетание «онлайн-кинотеатр плюс попкорн из магазина».

По оценке аналитиков, доля попкорна на российском рынке снеков составляет 0,03%, однако многие игроки рынка расширяют свои позиции в этой категории: более 40% продаваемого в магазинах попкорна – частные марки ритейлеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных