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WSJ: Saudi Aramco запланировала SPO на $50 млрд

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Saudi Aramco — государственная нефтяная компания Саудовской Аравии — запланировала вторичное размещение своих акций на общую сумму $50 млрд, что составляет примерно 2,5% от общего акционерного капитала компании. Об это сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

Руководители Saudi Aramco провели переговоры внутри компании и с внешними консультантами о продаже дополнительных акций на фондовой бирже Эр-Рияда, а также на бирже в Лондоне, Сингапуре или других торговых площадках, пишет издание. 

Компания установила рекорд по крупнейшему в мире первичному публичному размещению акций в 2019 г., когда Saudi Aramco привлекла $29,4 млрд на Саудовской фондовой бирже. 

Однако изначально компания заявляла о планах продать на IPO 5% компании за $100 млрд, в итоге было продано лишь 1,5% из-за опасений инвесторов по поводу структуры управления и высокой оценки компании, которая на тот момент составила $1,7 трлн. 

После проведения IPO компания стала крупнейшей по рыночной капитализации, обогнав Microsoft и Apple. На 4 февраля капитализация компании составляет около в 7,38 трлн саудовских риалов, что примерно равно $1,97 трлн. Рыночная капитализация Apple составляет $2,8 трлн, Microsoft — $2,27 трлн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных