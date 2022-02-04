WSJ: Saudi Aramco запланировала SPO на $50 млрд
Saudi Aramco — государственная нефтяная компания Саудовской Аравии — запланировала вторичное размещение своих акций на общую сумму $50 млрд, что составляет примерно 2,5% от общего акционерного капитала компании. Об это сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Руководители Saudi Aramco провели переговоры внутри компании и с внешними консультантами о продаже дополнительных акций на фондовой бирже Эр-Рияда, а также на бирже в Лондоне, Сингапуре или других торговых площадках, пишет издание.
Компания установила рекорд по крупнейшему в мире первичному публичному размещению акций в 2019 г., когда Saudi Aramco привлекла $29,4 млрд на Саудовской фондовой бирже.
Однако изначально компания заявляла о планах продать на IPO 5% компании за $100 млрд, в итоге было продано лишь 1,5% из-за опасений инвесторов по поводу структуры управления и высокой оценки компании, которая на тот момент составила $1,7 трлн.