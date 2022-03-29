«Коммерсантъ» узнал о проблемах торговых сетей с закупкой капусты и моркови

Собеседник издания в крупной сети рассказал, что с 1 по 27 марта закупочные цены на капусту выросли на 56%, на морковь — на 47%, а на свеклу - на 62%. Рост закупочных цен в основном не транслируется на полки полностью. По данным Росстата, с конца февраля по 18 марта капуста в магазинах подорожала на 11,14%, морковь — на 10,73%. По подсчетам издания на основе данных онлайн-витрин, в крупных сетях в Москве цена на капусту выросла с 17 по 25 марта на 25-20%, до 89-130 руб. за 1 кг, а на морковь — на 11-22%, до 49,9-59,5 руб. за кг.