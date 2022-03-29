«Коммерсантъ» узнал о проблемах торговых сетей с закупкой капусты и моркови
Сети продуктовых магазинов столкнулись с нехваткой капусты, моркови, свеклы и с резким ростом цен на них у поставщиков, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника в продуктовой рознице. Российский урожай прошлого года заканчивается, а новый урожай в Турции, Египте и Узбекистане пока не поспел.
Собеседник издания в крупной сети рассказал, что с 1 по 27 марта закупочные цены на капусту выросли на 56%, на морковь — на 47%, а на свеклу - на 62%. Рост закупочных цен в основном не транслируется на полки полностью. По данным Росстата, с конца февраля по 18 марта капуста в магазинах подорожала на 11,14%, морковь — на 10,73%. По подсчетам издания на основе данных онлайн-витрин, в крупных сетях в Москве цена на капусту выросла с 17 по 25 марта на 25-20%, до 89-130 руб. за 1 кг, а на морковь — на 11-22%, до 49,9-59,5 руб. за кг.
По словам двух собеседников издания, начался традиционный период в 1-1,5 месяца, когда местный прошлогодний урожай закончился и на рынок поступают импортные овощи. Источник в крупной сети рассказал, что есть некоторый дефицит капусты, потому что в этом году российский урожай закончился раньше, чем созрел урожай в Узбекистане, Турции и Египте. По его словам, это дополнительно влияет на рост цен. Еще один источник в отрасли добавил, что некоторые сельхозпроизводители могут придерживать продажи в ожидании более высоких цен. Крупные ритейлеры отказались от комментариев, в Metro сообщили, что не наблюдают сложностей с поставками овощей.
Исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников заявил, что в прошлом году заметно сократились посевные площади под капустой, а также на начало весны у крупных предприятий было мало запасов овощей — на 35% меньше в годовом выражении.
В Минсельхозе изданию заявили, что риск нехватки овощей в России исключен. Согласно данным ФТС, с начала года импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы — на 7,8%, капусты — на 38,1% в годовом выражении. В министерстве добавили, что поставки овощей из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана идут стабильно, а до 30 сентября импортные пошлины на овощи отменены. Поступление на рынок нового урожая поможет стабилизировать цены, отметили в министерстве.