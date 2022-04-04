Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии
Разработчик компьютерных игр Wargaming принял решение прекратить деятельность в России и Белоруссии, сообщает пресс-служба компании. С 31 марта разрабочик передал игровой бизнес в обеих странах под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.
«В течение последних недель проводился стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Белоруссии и покинет обе страны», — говорится в сообщении. В пресс-службе даже сообщили, что Wargaming не получит прибыли от переданного Lesta Studio игрового бизнеса — в компании ожидают существенных убытков в результате этого решения. Разработчик уже начал процесс закрытия своей студии в Минске.
«Мы завершим операционный переход в полном соответствии со всеми законами, обеспечивая постоянную безопасность и поддержку нашим сотрудникам. В течение переходного периода действующие продукты останутся доступными в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем», — подчеркнуто в заявлении. Помимо этого компания будет оказывать поддержку сотрудникам, на которых окажут влияние планируемые изменения.
Wargaming зарегистрирована на Кипре, но основал ее белорусский предприниматель Виктор Кислый. В начале 2016 г. Bloomberg оценил стоимость Wargaming в $1,5 млрд, а Кислого агентство назвало первым долларовым миллиардером в Белоруссии с состоянием в $1 млрд. World of Tanks вышла в 2009 г. — это самая популярная игра компании. Штаб-квартира располагается в Никосии, центры разработок — в Минске, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге. Самыми известными проектами компании являются World of Tanks и World of Warships.
США, Евросоюз, Великобритания и некоторые другие государства за последний месяц ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за военной операции на Украине. На этом фоне уже более 500 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке.