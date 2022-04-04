Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии

«В течение последних недель проводился стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Белоруссии и покинет обе страны», — говорится в сообщении. В пресс-службе даже сообщили, что Wargaming не получит прибыли от переданного Lesta Studio игрового бизнеса — в компании ожидают существенных убытков в результате этого решения. Разработчик уже начал процесс закрытия своей студии в Минске.