Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии

Wargaming зарегистрирована на Кипре, но основал ее белорусский предприниматель Виктор Кислый. В начале 2016 г. Bloomberg оценил стоимость Wargaming в $1,5 млрд, а Кислого агентство назвало первым долларовым миллиардером в Белоруссии с состоянием в $1 млрд. World of Tanks вышла в 2009 г. — это самая популярная игра компании. Штаб-квартира располагается в Никосии, центры разработок — в Минске, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге. Самыми известными проектами компании являются World of Tanks и World of Warships.