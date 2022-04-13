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IT-компании смогут оформить отсрочку от армии сотрудникам через «Госуслуги»

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IT-компании смогут оформить отсрочку от армии сотрудникам через портал «Госуслуги», сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Компании могут подать заявку на портале с 19 апреля, заполнив специальную форму. Заявления можно будет подать вплоть до 1 мая, затем после 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке, отмечается в сообщении.

Для подачи заявления работодателю необходимо будет указать ФИО сотрудника, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, наименование ВУЗа и дату выпуска, специальность, номер диплома, а также стаж в аккредитованной компании и военный комиссариат, на учете которого стоит сотрудник.

1 апреля правительство утвердило положение о предоставлении отсрочки от службы в армии специалистам в области информационных технологий. В соответствии с постановлением, право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане России, которые получили высшее образование по специальностям из установленного перечня и проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. В документе отмечается, что отсрочку также могут получить молодые люди, которые имеют меньший стаж работы при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения на должность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных