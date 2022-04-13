IT-компании смогут оформить отсрочку от армии сотрудникам через «Госуслуги»
IT-компании смогут оформить отсрочку от армии сотрудникам через портал «Госуслуги», сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Компании могут подать заявку на портале с 19 апреля, заполнив специальную форму. Заявления можно будет подать вплоть до 1 мая, затем после 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке, отмечается в сообщении.
Для подачи заявления работодателю необходимо будет указать ФИО сотрудника, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, наименование ВУЗа и дату выпуска, специальность, номер диплома, а также стаж в аккредитованной компании и военный комиссариат, на учете которого стоит сотрудник.
1 апреля правительство утвердило положение о предоставлении отсрочки от службы в армии специалистам в области информационных технологий. В соответствии с постановлением, право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане России, которые получили высшее образование по специальностям из установленного перечня и проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. В документе отмечается, что отсрочку также могут получить молодые люди, которые имеют меньший стаж работы при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения на должность.