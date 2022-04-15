Бизнес попросил расширить меры поддержки IT-компаний на всех работников отрасли
В частности, предлагается распространить меры поддержки IT-компаний на всех сотрудников, а не только на соответствующих установленным критериям.
Кроме того, «Опора России» предлагает:
причислить к IT-компаниям, которым положены меры поддержки, digital-агентства, занимающиеся интернет-рекламой;
убрать ограничения по возрасту для предоставления льготной ипотеки IT-специалистам, установить минимальную планку доходов для ее получения не выше 50 000 руб. в регионах и 100 000 руб. в Москве;
снизить НДФЛ для IT-компаний;
частично компенсировать дополнительные отпуска сотрудников (например, 10–15 дней) для IT-компаний, работающих в арктической зоне и на севере.
Среди главных инициатив по поддержке отечественной IT-индустрии, перечисленных в указе президента Владимира Путина от 2 марта, — отсрочка от призыва, льготная ипотека, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок, а также льготные кредиты.
Сейчас отсрочку от призывы могут получить IT-специалисты с высшим образованием по специальностям из установленного перечня, которые проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. На отсрочку могут претендовать и молодые люди с меньшим стажем работы при условии, что с момента окончания их обучения в вузе до трудоустройства на эту работу прошло не больше года. «Опора России» предлагает давать отсрочку также студентам колледжей.
Льготную ипотеку могут получить IT-специалисты от 22 до 45 лет со средней зарплатой от 100 000 руб. (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов и от 150 000 руб. для городов-миллионников. Процентная ставка составит до 5% годовых.
Для аккредитованных IT-организаций до 31 декабря 2024 г. введена нулевая ставка налога на прибыль, до 3 марта 2025 г. будет действовать мораторий на выездные налоговые проверки (за исключением проверок по согласованию с вышестоящим налоговым органом). Компании отрасли на три года освобождены от валютного контроля и других видов государственного и муниципального контроля.
Меры поддержки также включают налоговые льготы и преференции для аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций, а также доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных IT-решений.