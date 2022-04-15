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Бизнес попросил расширить меры поддержки IT-компаний на всех работников отрасли

Ведомости

Бизнес-объединение «Опора России» предложило расширить перечень мер поддержки ИТ-отрасли, пишет РБК со ссылкой на письмо организации на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

В частности, предлагается распространить меры поддержки IT-компаний на всех сотрудников, а не только на соответствующих установленным критериям.

Кроме того, «Опора России» предлагает:

  • причислить к IT-компаниям, которым положены меры поддержки, digital-агентства, занимающиеся интернет-рекламой;

  • убрать ограничения по возрасту для предоставления льготной ипотеки IT-специалистам, установить минимальную планку доходов для ее получения не выше 50 000 руб. в регионах и 100 000 руб. в Москве;

  • снизить НДФЛ для IT-компаний;

  • частично компенсировать дополнительные отпуска сотрудников (например, 10–15 дней) для IT-компаний, работающих в арктической зоне и на севере.

Среди главных инициатив по поддержке отечественной IT-индустрии, перечисленных в указе президента Владимира Путина от 2 марта, — отсрочка от призыва, льготная ипотека, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок, а также льготные кредиты.

Сейчас отсрочку от призывы могут получить IT-специалисты с высшим образованием по специальностям из установленного перечня, которые проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. На отсрочку могут претендовать и молодые люди с меньшим стажем работы при условии, что с момента окончания их обучения в вузе до трудоустройства на эту работу прошло не больше года. «Опора России» предлагает давать отсрочку также студентам колледжей.

Льготную ипотеку могут получить IT-специалисты от 22 до 45 лет со средней зарплатой от 100 000 руб. (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов и от 150 000 руб. для городов-миллионников. Процентная ставка составит до 5% годовых.

Для аккредитованных IT-организаций до 31 декабря 2024 г. введена нулевая ставка налога на прибыль, до 3 марта 2025 г. будет действовать мораторий на выездные налоговые проверки (за исключением проверок по согласованию с вышестоящим налоговым органом). Компании отрасли на три года освобождены от валютного контроля и других видов государственного и муниципального контроля.

Меры поддержки также включают налоговые льготы и преференции для аккредитованных организаций, получающих доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций, а также доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных IT-решений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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