Бизнес попросил расширить меры поддержки IT-компаний на всех работников отрасли

Сейчас отсрочку от призывы могут получить IT-специалисты с высшим образованием по специальностям из установленного перечня, которые проработали в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва. На отсрочку могут претендовать и молодые люди с меньшим стажем работы при условии, что с момента окончания их обучения в вузе до трудоустройства на эту работу прошло не больше года. «Опора России» предлагает давать отсрочку также студентам колледжей.