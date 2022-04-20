«Коммерсантъ» узнал о возможном сокращении до 35% автопарка «Яндекс.Драйва»
Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% автопарка в 2022 г. из-за окончания лизинговых контрактов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке каршеринга. Компания возвращает автомобили по истекающим договорам с января этого года, первым обратил на это внимание Telegram-канал «Драйв Каршеринг».
По словам одного из собеседников издания, основной лизинговый партнер компании — Major — в кризис отказывается перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи машин или предлагает невыгодные для «Яндекса» условия. В Major комментариев не предоставили. Источник издания, близкий к сервису, подтвердил проблемы с покупкой новых автомобилей, в том числе из-за существенного роста ставок лизинга. По словам собеседника на рынке лизинга, из-за нехватки автомобилей производители перестали выдавать квоты для каршеринговых и таксомоторных компаний. При этом лизинговые компании на фоне кризиса подняли ставки с 8% в год до минимум 20%.
В «Яндекс Драйве» сообщили, что в сегодняшних условиях массовое пополнение парка новыми автомобилями привело бы к существенному росту цен. «В начале этого года "Яндекс.Драйв" начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев действительно сильно изменилась. Возвращение автомобилей лизинговому партнёру — это постепенный и длительный процесс, мы также находимся в постоянном диалоге с партнёрами», — говорится в сообщении. Сервис наблюдает за ситуацией, планирует развивать направление подписки (долгосрочной аренды автомобилей) и удерживать цены.
По словам собеседников издания, другие сервисы каршеринга также сталкиваются с проблемами при покупке новых машин. Однако представитель «Ситидрайва» сообщил, что с начала 2021 г. сервис вывел на линию 3000 автомобилей и рассчитывает, что в ближайшее время парк вырастет до 10 000 машин. Также компании сталкиваются с нехваткой комплектующих из-за перебоев с поставками и прекращения работы некоторых компаний в России. В BelkaCar сообщили о значительном изменении цен на запчасти, в «Ситидрайве» рассказали, что у компании есть запас деталей на несколько месяцев вперед. Собеседник издания в одном из сервисов каршеринга заявил, что стоимость комплектующих выросла как минимум на 20%.