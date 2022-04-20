«Коммерсантъ» узнал о возможном сокращении до 35% автопарка «Яндекс.Драйва»

По словам собеседников издания, другие сервисы каршеринга также сталкиваются с проблемами при покупке новых машин. Однако представитель «Ситидрайва» сообщил, что с начала 2021 г. сервис вывел на линию 3000 автомобилей и рассчитывает, что в ближайшее время парк вырастет до 10 000 машин. Также компании сталкиваются с нехваткой комплектующих из-за перебоев с поставками и прекращения работы некоторых компаний в России. В BelkaCar сообщили о значительном изменении цен на запчасти, в «Ситидрайве» рассказали, что у компании есть запас деталей на несколько месяцев вперед. Собеседник издания в одном из сервисов каршеринга заявил, что стоимость комплектующих выросла как минимум на 20%.