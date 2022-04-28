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Бизнес

Немецкий партнер «Газпрома» заявил об окончании эры сотрудничества России и ФРГ

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Российская сторона пересекла красные линии в партнерских отношениях с европейскими компаниями, это конец эры отношений России и Германии, заявил РБК глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен. Компания была одним из инвесторов газопровода «Северный поток — 2».

«Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. Для Германии и России эта война означает окончание эры. Эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества», — подчеркнул Мерен. По его словам, Wintershall подвергалась критике за то, что верила в продолжение сотрудничества с Россией, однако в нынешних условиях это уже не представляется возможным.

Мерен также прокомментировал заявления немецкого правительства о замене российского газа. Он утверждает, что этот процесс не будет проходить так быстро, как обещают немецкие политики. Компания, в свою очередь, сосредоточит свою деятельность на усилении портфолио за пределами России и диверсифицирует источники энергоресурсов, добавил Мерен.

Согласно опубликованному отчету, Wintershall в I квартале 2022 г. списала активы на 1,5 млрд евро из-за потери доходов по проекту «Северный поток — 2» и операций, связанных с Россией. Чуть более 1 млрд евро из этого объема приходятся на инвестиции и выплаты по «Северному потоку — 2», а оставшаяся сумма — на доходы от деятельности в России.

Компания пообещала отказаться от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России. При этом планируется продолжить участие в проектах по добыче газа на Южно-Русском месторождении и разработке ачимовских отложений Уренгойского месторождения с «Газпромом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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