Немецкий партнер «Газпрома» заявил об окончании эры сотрудничества России и ФРГ

Согласно опубликованному отчету, Wintershall в I квартале 2022 г. списала активы на 1,5 млрд евро из-за потери доходов по проекту «Северный поток — 2» и операций, связанных с Россией. Чуть более 1 млрд евро из этого объема приходятся на инвестиции и выплаты по «Северному потоку — 2», а оставшаяся сумма — на доходы от деятельности в России.