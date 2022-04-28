Немецкий партнер «Газпрома» заявил об окончании эры сотрудничества России и ФРГ
«Даже длительные партнерские отношения имеют красную черту. Для Германии и России эта война означает окончание эры. Эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества», — подчеркнул Мерен. По его словам, Wintershall подвергалась критике за то, что верила в продолжение сотрудничества с Россией, однако в нынешних условиях это уже не представляется возможным.
Мерен также прокомментировал заявления немецкого правительства о замене российского газа. Он утверждает, что этот процесс не будет проходить так быстро, как обещают немецкие политики. Компания, в свою очередь, сосредоточит свою деятельность на усилении портфолио за пределами России и диверсифицирует источники энергоресурсов, добавил Мерен.
Согласно опубликованному отчету, Wintershall в I квартале 2022 г. списала активы на 1,5 млрд евро из-за потери доходов по проекту «Северный поток — 2» и операций, связанных с Россией. Чуть более 1 млрд евро из этого объема приходятся на инвестиции и выплаты по «Северному потоку — 2», а оставшаяся сумма — на доходы от деятельности в России.
Компания пообещала отказаться от реализации новых проектов по добыче нефти и газа в России. При этом планируется продолжить участие в проектах по добыче газа на Южно-Русском месторождении и разработке ачимовских отложений Уренгойского месторождения с «Газпромом».