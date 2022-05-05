Прокуратура проверит данные об отказе поставщиков снизить цены
Генеральная прокуратура запросила у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) информацию о поставщиках, которые отказываются снижать отпускные цены на продовольственные и непродовольственные товары, сообщил Forbes со ссылкой на копию письма. Его подлинность подтвердили в пресс-службе АКОРТ.
Председатель президиума ассоциации Игорь Караев пояснил, что после укрепления рубля некоторые поставщики не стали снижать закупочные цены, которые подняли после падения курса валюты. По его словам, единицы снизили отпускные цены на продукцию, но не на столько, на сколько их ранее подняли. Конкретных поставщиков Караев не назвал.
Представитель одного из крупных ритейлеров рассказал изданию, что компания попросила поставщиков снизить отпускные цены после укрепления курса рубля, однако никто из них этого не сделал. В X5 Group, «Ашане», «Магните» и Metro отказались от комментариев. Представитель «Вкусвилла» (не входит в АКОРТ) Дарья Плотникова рассказала, что компания сама решает вопросы ценообразования с поставщиками. Сейчас компания обсуждает с производителями возможности для снижения цен и пересматривает рецептуры.
Представитель «Рузского молока» Анна Бойко сообщила, что компания получила письмо с просьбой снизить отпускные цены только от одного ритейлера, хотя она не поднимала цены после падения рубля. Компания использует это письмо при переговорах с поставщиками закваски, упаковки и т. д., чтобы снизить цены на них. В «Садах Придонья» отметили, что вопросы по ценам решают с ритейлерами в рабочем порядке и подробно объясняют, от чего зависят цены.