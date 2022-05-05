Газета
Бизнес

Прокуратура проверит данные об отказе поставщиков снизить цены

Ведомости

Генеральная прокуратура запросила у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) информацию о поставщиках, которые отказываются снижать отпускные цены на продовольственные и непродовольственные товары, сообщил Forbes со ссылкой на копию письма. Его подлинность подтвердили в пресс-службе АКОРТ.

Председатель президиума ассоциации Игорь Караев пояснил, что после укрепления рубля некоторые поставщики не стали снижать закупочные цены, которые подняли после падения курса валюты. По его словам, единицы снизили отпускные цены на продукцию, но не на столько, на сколько их ранее подняли. Конкретных поставщиков Караев не назвал.

Представитель одного из крупных ритейлеров рассказал изданию, что компания попросила поставщиков снизить отпускные цены после укрепления курса рубля, однако никто из них этого не сделал. В X5 Group, «Ашане», «Магните» и Metro отказались от комментариев. Представитель «Вкусвилла» (не входит в АКОРТ) Дарья Плотникова рассказала, что компания сама решает вопросы ценообразования с поставщиками. Сейчас компания обсуждает с производителями возможности для снижения цен и пересматривает рецептуры.

Представитель «Рузского молока» Анна Бойко сообщила, что компания получила письмо с просьбой снизить отпускные цены только от одного ритейлера, хотя она не поднимала цены после падения рубля. Компания использует это письмо при переговорах с поставщиками закваски, упаковки и т. д., чтобы снизить цены на них. В «Садах Придонья» отметили, что вопросы по ценам решают с ритейлерами в рабочем порядке и подробно объясняют, от чего зависят цены.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных