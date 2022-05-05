Прокуратура проверит данные об отказе поставщиков снизить цены

Представитель «Рузского молока» Анна Бойко сообщила, что компания получила письмо с просьбой снизить отпускные цены только от одного ритейлера, хотя она не поднимала цены после падения рубля. Компания использует это письмо при переговорах с поставщиками закваски, упаковки и т. д., чтобы снизить цены на них. В «Садах Придонья» отметили, что вопросы по ценам решают с ритейлерами в рабочем порядке и подробно объясняют, от чего зависят цены.