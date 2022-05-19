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Две трети рейсов между Россией и Турцией взяли на себя турецкие перевозчики

Ведомости

Авиавласти Турции выдали российским авиакомпаниям вдвое меньше разрешений на полеты, чем российские власти — турецким компаниям: в июне российские перевозчики смогут выполнять 177 рейсов в неделю, а турецкие — более 483, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ замминистра транспорта России Игоря Чалика Российскому союзу туриндустрии (РСТ).

Источник издания в Минтрансе сообщил, что, по предварительным данным, к 18 мая Москва и Анкара скорректировали соотношение до 428 рейсов турецких авиакомпаний против 237 полетов российских перевозчиков. Согласно письму Чалика, Минтранс продлил до 30 июня разрешение Turkish Airlines на все рейсы в города России и на 50% от запрошенных рейсов в Москву. Также Pegasus Airlines получила 4 дополнительных рейса Москва - Стамбул.

Российские авиаперевозчики пока не могут с уверенностью запланировать увеличение количества рейсов в Турцию. В Red Wings изданию сообщили, что расписание на лето уже составлено и если оно изменится, то незначительно.

Собеседники издания в туротрасли пояснили, что российские власти были вынуждены отдать большее число рейсов турецким авиакомпаниям из-за обязательств перед туристами. Перевозчики должны выполнить обязательства перед туристами, многие из которых возникли до начала спецоперации на Украине. Турция — одно из немногих открытых для россиян направлений, а отказ в полетах турецким перевозчикам вызвал бы нехватку провозных емкостей между странами и дальнейший рост цен на билеты. 

В письме Чалика говорится, что российские авиакомпании не могут увеличить частоту полетов в Турцию, потому что турецкие авиавласти не могут гарантировать беспрепятственное выполнение полетов. В зарубежных аэропортах большей части российских самолетов грозит арест из-за санкций. Москва добивается от Анкары обещания, что этого не произойдет: новые разрешения турецким компаниям дадут только при наличии гарантий сохранности российских самолетов, отметил Чалик. Источники издания в отрасли сомневаются, что Турция может дать такие гарантии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных