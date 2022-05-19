Две трети рейсов между Россией и Турцией взяли на себя турецкие перевозчики

В письме Чалика говорится, что российские авиакомпании не могут увеличить частоту полетов в Турцию, потому что турецкие авиавласти не могут гарантировать беспрепятственное выполнение полетов. В зарубежных аэропортах большей части российских самолетов грозит арест из-за санкций. Москва добивается от Анкары обещания, что этого не произойдет: новые разрешения турецким компаниям дадут только при наличии гарантий сохранности российских самолетов, отметил Чалик. Источники издания в отрасли сомневаются, что Турция может дать такие гарантии.