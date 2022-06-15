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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии польской «дочки» «Спортмастера»

Ведомости

Группа «Спортмастер» может закрыть свою сеть магазинов в Польше Go Sport из-за польских санкций, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке ритейла.

«Спортмастер» приобрел сеть Go Sport  в 2019 г. ориентировочно за 40 млн евро, однако в апреле этого года польская компания попала под санкции: счета ритейлера заблокировали, а 25 точек продаж и интернет-магазин закрылись. В «Спортмастере» отказались от комментариев, изданию не удалось связаться с Go Sport.

В марте головная структура «Спортмастера» (зарегистрированная в Сингапуре Sportmaster Operations Ltd.) объявила о планах продать Go Sport. Wprost.pl сообщил, что в начале мая польский регулятор одобрил передачу контроля над сетью структуре британской компании Sports Direct. По данным источника «Коммерсанта», сделка не состоялась. Издание Puls Biznesu узнало, что Go Sport подал заявление о банкротстве. В Sports Direct не предоставили комментарий.

«Спортмастер» купил Go Sport в 2019 г., по оценкам экспертов, за 40 млн евро, чтобы выйти на рынки стран Евросоюза. После того, как польские власти внесли компанию в санкционный список, интернет-магазин и точки продаж закрылись, а счета оказались заблокированы.

По мнению экспертов, из-за настроений в Польше относительно России сеть могла купить только иностранная компания, однако для них актив мог быть непривлекательным, потому что из-за приостановки работы на несколько месяцев у Go Sport могли начаться проблемы с обязательными платежами. Передача бизнеса местному топ-менеджменту тоже маловероятна: для открытия магазинов нужны инвестиции, которые команде вряд ли удалось бы привлечь. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных