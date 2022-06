«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии польской «дочки» «Спортмастера»

В марте головная структура «Спортмастера» (зарегистрированная в Сингапуре Sportmaster Operations Ltd.) объявила о планах продать Go Sport. Wprost.pl сообщил, что в начале мая польский регулятор одобрил передачу контроля над сетью структуре британской компании Sports Direct. По данным источника «Коммерсанта», сделка не состоялась. Издание Puls Biznesu узнало, что Go Sport подал заявление о банкротстве. В Sports Direct не предоставили комментарий.