«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии польской «дочки» «Спортмастера»

«Спортмастер» купил Go Sport в 2019 г., по оценкам экспертов, за 40 млн евро, чтобы выйти на рынки стран Евросоюза. После того, как польские власти внесли компанию в санкционный список, интернет-магазин и точки продаж закрылись, а счета оказались заблокированы.



По мнению экспертов, из-за настроений в Польше относительно России сеть могла купить только иностранная компания, однако для них актив мог быть непривлекательным, потому что из-за приостановки работы на несколько месяцев у Go Sport могли начаться проблемы с обязательными платежами. Передача бизнеса местному топ-менеджменту тоже маловероятна: для открытия магазинов нужны инвестиции, которые команде вряд ли удалось бы привлечь.