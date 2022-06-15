«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии польской «дочки» «Спортмастера»
Группа «Спортмастер» может закрыть свою сеть магазинов в Польше Go Sport из-за польских санкций, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке ритейла.
«Спортмастер» приобрел сеть Go Sport в 2019 г. ориентировочно за 40 млн евро, однако в апреле этого года польская компания попала под санкции: счета ритейлера заблокировали, а 25 точек продаж и интернет-магазин закрылись. В «Спортмастере» отказались от комментариев, изданию не удалось связаться с Go Sport.
В марте головная структура «Спортмастера» (зарегистрированная в Сингапуре Sportmaster Operations Ltd.) объявила о планах продать Go Sport. Wprost.pl сообщил, что в начале мая польский регулятор одобрил передачу контроля над сетью структуре британской компании Sports Direct. По данным источника «Коммерсанта», сделка не состоялась. Издание Puls Biznesu узнало, что Go Sport подал заявление о банкротстве. В Sports Direct не предоставили комментарий.
«Спортмастер» купил Go Sport в 2019 г., по оценкам экспертов, за 40 млн евро, чтобы выйти на рынки стран Евросоюза. После того, как польские власти внесли компанию в санкционный список, интернет-магазин и точки продаж закрылись, а счета оказались заблокированы.
По мнению экспертов, из-за настроений в Польше относительно России сеть могла купить только иностранная компания, однако для них актив мог быть непривлекательным, потому что из-за приостановки работы на несколько месяцев у Go Sport могли начаться проблемы с обязательными платежами. Передача бизнеса местному топ-менеджменту тоже маловероятна: для открытия магазинов нужны инвестиции, которые команде вряд ли удалось бы привлечь.