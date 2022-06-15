В России возникла нехватка коммерческих беспилотников

Стоимость коммерческих беспилотников с февраля 2022 г. в России выросла на 30% и более, как и цены на остальную электронику, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном маркетплейсе. По его словам, на рынке появился дефицит устройств после решения китайский DJI остановить поставки в Россию. Спрос на дроны вырос, и россияне выкупили все, что было. Источник издания в одном из ритейлеров уточнил, что средние цены на беспилотники в долларах выросли в марте на 47% в годовом выражении.