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Бизнес

В России возникла нехватка коммерческих беспилотников

Ведомости

Стоимость коммерческих беспилотников с февраля 2022 г. в России выросла на 30% и более, как и цены на остальную электронику, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном маркетплейсе. По его словам, на рынке появился дефицит устройств после решения китайский DJI остановить поставки в Россию. Спрос на дроны вырос, и россияне выкупили все, что было. Источник издания в одном из ритейлеров уточнил, что средние цены на беспилотники в долларах выросли в марте на 47% в годовом выражении.

Гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин рассказал, что после прекращения поставок DJI дроны для нефтегазовой и энергетической отраслей подорожали втрое. Структура брендов и ассортимент на рынке беспилотников пока не изменился, добавил он. Также он спрогнозировал появление проблем с аккумуляторами к концу 2022 г. 

В «Сбермегамаркете», «М.Видео» и «Яндекс.Маркете» отказались от комментариев; в «Авито», «Юле», «Ситилинке» и Минпромторге не ответили на запросы издания. 

По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, дефицит беспилотников появился из-за частных инициатив закупить их для ДНР и ЛНР. Он пояснил, что коммерческие дроны гораздо дешевле военных, их можно закупать массово.  

Источник издания в ритейле отметил, что дроны на российском рынке пригодны только для видеосъемок, их нельзя использовать для логистики или борьбы с массовыми беспорядками. Некоторые дроны нельзя ввозить в Россию из-за отсутствия разрешения на использование определенных радиочастот, добавил он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных