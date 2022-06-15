В России возникла нехватка коммерческих беспилотников
Стоимость коммерческих беспилотников с февраля 2022 г. в России выросла на 30% и более, как и цены на остальную электронику, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном маркетплейсе. По его словам, на рынке появился дефицит устройств после решения китайский DJI остановить поставки в Россию. Спрос на дроны вырос, и россияне выкупили все, что было. Источник издания в одном из ритейлеров уточнил, что средние цены на беспилотники в долларах выросли в марте на 47% в годовом выражении.
Гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин рассказал, что после прекращения поставок DJI дроны для нефтегазовой и энергетической отраслей подорожали втрое. Структура брендов и ассортимент на рынке беспилотников пока не изменился, добавил он. Также он спрогнозировал появление проблем с аккумуляторами к концу 2022 г.
По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, дефицит беспилотников появился из-за частных инициатив закупить их для ДНР и ЛНР. Он пояснил, что коммерческие дроны гораздо дешевле военных, их можно закупать массово.
Источник издания в ритейле отметил, что дроны на российском рынке пригодны только для видеосъемок, их нельзя использовать для логистики или борьбы с массовыми беспорядками. Некоторые дроны нельзя ввозить в Россию из-за отсутствия разрешения на использование определенных радиочастот, добавил он.