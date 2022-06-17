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Бизнес

Группа ОМЗ продала чешскую Skoda JS

Ведомости

Группа «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ), подконтрольная Газпромбанку, вышла из состава чешской компании Skoda JS a.s. и ряда ее дочерних обществ, сообщил «Ведомостям» представитель ОМЗ. 100% акций было продано финансово-инвестиционной группе Wood & Company Financial Services a.s., выступающей в интересах крупнейшей центрально-европейской энергетической компании CEZ.

Заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, слова которого передала пресс-служба, пояснил, что решение о продаже Skoda JS было принято «на фоне наложенных на компанию санкционных ограничений и иных юридических рисков». Эти риски, по словам топ-менеджера, могли привести к остановке предприятия и его последующему банкротству. «Сделка направлена на возврат российских инвестиций, а также на сохранение компании и ее трудового коллектива», — сказал он, не уточнив сумму. Представитель группы ОМЗ также не раскрыл сумму сделки, но сказал «Ведомостям», что она прошла «по рыночной цене».

ОМЗ специализируется на инжиниринге, производстве, продаже и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной, нефтегазохимической промышленности и на производстве металлургических заготовок из специальных марок сталей.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа и предложил сотрудникам завода в Нижнем Новгороде уволиться за 6 окладов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных