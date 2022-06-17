Группа ОМЗ продала чешскую Skoda JS

Заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, слова которого передала пресс-служба, пояснил, что решение о продаже Skoda JS было принято «на фоне наложенных на компанию санкционных ограничений и иных юридических рисков». Эти риски, по словам топ-менеджера, могли привести к остановке предприятия и его последующему банкротству. «Сделка направлена на возврат российских инвестиций, а также на сохранение компании и ее трудового коллектива», — сказал он, не уточнив сумму. Представитель группы ОМЗ также не раскрыл сумму сделки, но сказал «Ведомостям», что она прошла «по рыночной цене».