Группа ОМЗ продала чешскую Skoda JS

Группа «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ), подконтрольная Газпромбанку, вышла из состава чешской компании Skoda JS a.s. и ряда ее дочерних обществ, сообщил «Ведомостям» представитель ОМЗ. 100% акций было продано финансово-инвестиционной группе Wood & Company Financial Services a.s., выступающей в интересах крупнейшей центрально-европейской энергетической компании CEZ.