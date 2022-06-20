«Лаборатория Касперского» инвестировала в разработчиков нейроморфных процессоров

В коммерческих целях их могут использовать при создании беспилотных автомобилей и систем распознавания лиц, а также техники для предприятий и зон конфликтов. Хотя нейроморфные процессоры еще «далеки от практического использования», эксперты видят положительные стороны в свершившейся сделке. Как отмечает профессор РАН и ведущий сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец, нейроморфные чипы сейчас необходимы для обработки информации, объем которой постоянно увеличивается. «Модели становятся тяжелыми, и времени на обучение требуется все больше и больше, а текущие архитектуры имеют фундаментальные ограничения», — добавил он.