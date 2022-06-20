«Лаборатория Касперского» инвестировала в разработчиков нейроморфных процессоров
По его словам, соглашение также включало инвестиции в развитие «Мотив НТ». Сумму сделки стороны не раскрыли Эксперты РБК считают, что с учетом этого сумма сделки могла бы составить «несколько десятков миллионов рублей».
Из данных базы СПАРК следует, что «Лаборатория Касперского» приобрела по 7,5% у двух сооснователей компании Константина Панченко и Валерия Канглера. В результате сделки у них осталось по 27,5% компании, 30% сохранились у еще одного основателя — Михаила Катомина.
Компания «Мотив НТ» была основана в 2017 г. и является резидентом технопарка «Сколково» и новосибирского Академпарка. Она занимается разработкой и производством первого в России нейроморфного чипа «Алтай» — процессора для аппаратного ускорения работы систем с использованием технологий искусственного интеллекта.
Подобные процессоры работают по принципам человеческого мозга, что делает их более энергоэффективными в сравнении с остальными процессорами и востребованными на рынке технологий искусственного интеллекта. Так, обычные процессоры вынуждены обращаться к памяти, которая находится, например, на сервере, что увеличивает сроки обработки данных и объем потребляемой электроэнергии, сообщает гендиректор «Мотив НТ». В перспективе нейроморфные чипы позволят распознавать информацию и обучать сети на самом процессоре — без обработки дополнительных сигналов, что существенно снизит уровень энергозатрат.
В коммерческих целях их могут использовать при создании беспилотных автомобилей и систем распознавания лиц, а также техники для предприятий и зон конфликтов. Хотя нейроморфные процессоры еще «далеки от практического использования», эксперты видят положительные стороны в свершившейся сделке. Как отмечает профессор РАН и ведущий сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец, нейроморфные чипы сейчас необходимы для обработки информации, объем которой постоянно увеличивается. «Модели становятся тяжелыми, и времени на обучение требуется все больше и больше, а текущие архитектуры имеют фундаментальные ограничения», — добавил он.