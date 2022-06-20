Газета
Бизнес

«Лаборатория Касперского» инвестировала в разработчиков нейроморфных процессоров

Ведомости

«Лаборатория Касперского» купила 15% компании «Мотив нейроморфные технологии» («Мотив НТ»), которая занимается разработкой процессоров, действующих по принципам работы человеческого мозга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

По его словам, соглашение также включало инвестиции в развитие «Мотив НТ». Сумму сделки стороны не раскрыли Эксперты РБК считают, что с учетом этого сумма сделки могла бы составить «несколько десятков миллионов рублей».

Из данных базы СПАРК следует, что «Лаборатория Касперского» приобрела по 7,5% у двух сооснователей компании Константина Панченко и Валерия Канглера. В результате сделки у них осталось по 27,5% компании, 30% сохранились у еще одного основателя — Михаила Катомина.

Компания «Мотив НТ» была основана в 2017 г. и является резидентом технопарка «Сколково» и новосибирского Академпарка. Она занимается разработкой и производством первого в России нейроморфного чипа «Алтай» — процессора для аппаратного ускорения работы систем с использованием технологий искусственного интеллекта.

Подобные процессоры работают по принципам человеческого мозга, что делает их более энергоэффективными в сравнении с остальными процессорами и востребованными на рынке технологий искусственного интеллекта. Так, обычные процессоры вынуждены обращаться к памяти, которая находится, например, на сервере, что увеличивает сроки обработки данных и объем потребляемой электроэнергии, сообщает гендиректор «Мотив НТ». В перспективе нейроморфные чипы позволят распознавать информацию и обучать сети на самом процессоре — без обработки дополнительных сигналов, что существенно снизит уровень энергозатрат.

В коммерческих целях их могут использовать при создании беспилотных автомобилей и систем распознавания лиц, а также техники для предприятий и зон конфликтов. Хотя нейроморфные процессоры еще «далеки от практического использования», эксперты видят положительные стороны в свершившейся сделке. Как отмечает профессор РАН и ведущий сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец, нейроморфные чипы сейчас необходимы для обработки информации, объем которой постоянно увеличивается. «Модели становятся тяжелыми, и времени на обучение требуется все больше и больше, а текущие архитектуры имеют фундаментальные ограничения», — добавил он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных