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Baring Vostok планирует продать долю в коллекторском бюро

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Фонд Baring Vostok планирует продать долю в коллекторском бюро «Первое клиентское бюро» (ПКБ), сообщил РБК со ссылкой на три источника на рынке взыскания. По оценке агентства «Эксперт РА», доля ПКБ на российском коллекторском рынке составляет более 10%, а по оценке S&P, это самая крупная компания в сегменте цессии с долей в 30%.

Представитель Baring Vostok подтвердил проведение переговоров. Он рассказал, что фонд начал изучать возможность реализации пакета в прошлом году и рассматривал IPO и продажу стратегическому инвестору. По его словам, сейчас есть несколько потенциальных покупателей ПКБ. Представитель бюро отказался от комментариев.

По словам собеседников издания, сейчас Baring Vostok планирует прямую продажу доли в ПКБ. Переговоры активизировались после начала спецоперации и введения санкций в отношении России – до этого фонд готовился к IPO ПКБ. Baring Vostok до начала спецоперации нашел покупателя на свою долю за «хорошие деньги». Затем началась спецоперация, однако в потенциальной сделке «все не развалилось». Источник издания не исключил, что претендент на актив мог смениться.

Согласно презентации ПКБ, на конец 2020 г. бюро работало в 300 российских городах, а клиентская база компании составляла 3,7 млн человек. Согласно отчету по РСБУ, по итогам прошлого года чистые активы бюро выросли на 32,4% до 7,9 млрд руб. Выручка выросла на 12,9% до 7,4 млрд, а чистая прибыль – на 37% до 3,3 млрд руб.

По мнению собеседников издания, вопрос стоимости пакета ПКБ — самый неоднозначный. В лучшие годы действовал мультипликатор «выручка икс семь», однако сейчас это максимум «выручка икс два» или просто выручка. Опрошенные изданием эксперты согласились с этой оценкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных