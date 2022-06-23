Baring Vostok планирует продать долю в коллекторском бюро

По словам собеседников издания, сейчас Baring Vostok планирует прямую продажу доли в ПКБ. Переговоры активизировались после начала спецоперации и введения санкций в отношении России – до этого фонд готовился к IPO ПКБ. Baring Vostok до начала спецоперации нашел покупателя на свою долю за «хорошие деньги». Затем началась спецоперация, однако в потенциальной сделке «все не развалилось». Источник издания не исключил, что претендент на актив мог смениться.