Швецов продал долю в «Соллерс Авто» топ-менеджерам компании

Источник издания отметил, что после ухода с поста гендиректора в 2019 г. Швецов постепенно снижал вовлеченность в управление «Соллерс Авто». Он не участвовал в отраслевых совещаниях и сконцентрировался на других подразделениях концерна, в том числе на логистике, и на новых проектах, таких как электрокаршеринг с «Русгидро». По его словам, в последние годы видение бизнеса «Соллерс Авто» строилось на создании совместных предприятий, а теперь это перестало быть актуальным. Теперь компании нужна смена стратегии, для чего понадобятся время и силы.