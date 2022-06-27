Швецов продал долю в «Соллерс Авто» топ-менеджерам компании
Как пояснил «Ведомостям» представитель компании, доли в «Альтер Инвест» получили топ-менеджеры «Соллерс Авто». В частности, 39,5% компании у гендиректора УАЗа и «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, 35,5% — у гендиректора «Соллерс Авто» Николая Соболева, 20% — у заместителя гендиректора «Соллерс Авто» Зои Каики и 5% — у заместителя гендиректора по правовым вопросам Виктора Хвесени. Стоимость сделки в компании не называют.
В компании рассказали, что «Соллерс Авто» продолжит работать в прежней структуре принадлежащих ему активов и планирует продолжать стратегию производства и дистрибуции автомобилей, комплектующих и выводить на рынок новые сервисы мобильности.
Собеседник «Коммерсанта» рассказал, что сделку закрыли 24 июня, она была денежной, исходя из рыночной оценки активов. В компании официально продажу не прокомментировали. Капитализация «Соллерс Авто» на Мосбирже на дату закрытия сделки составляла 5,8 млрд руб., то есть пакет Швецова стоил 4,5 млрд руб.
Источник издания отметил, что после ухода с поста гендиректора в 2019 г. Швецов постепенно снижал вовлеченность в управление «Соллерс Авто». Он не участвовал в отраслевых совещаниях и сконцентрировался на других подразделениях концерна, в том числе на логистике, и на новых проектах, таких как электрокаршеринг с «Русгидро». По его словам, в последние годы видение бизнеса «Соллерс Авто» строилось на создании совместных предприятий, а теперь это перестало быть актуальным. Теперь компании нужна смена стратегии, для чего понадобятся время и силы.
Решение продать компанию не связано с возможными санкциями в отношении ее владельца, подчеркнул источник. Он рассказал, что новые владельцы будут развивать компанию, но вместо создания СП рассматривают другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими автоконцернами, и продолжат работать над сервисами мобильности.