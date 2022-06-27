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Бизнес

Швецов продал долю в «Соллерс Авто» топ-менеджерам компании

Ведомости

«Соллерс Груп» Валима Швецова продала 76,7% акций «Соллерс Авто» компании «Альтер Инвест», которую основали топ-менеджеры концерна, говорится в сообщении компании.

Как пояснил «Ведомостям» представитель компании, доли в «Альтер Инвест» получили топ-менеджеры «Соллерс Авто». В частности, 39,5% компании у гендиректора УАЗа и «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, 35,5% — у гендиректора «Соллерс Авто» Николая Соболева, 20% — у заместителя гендиректора «Соллерс Авто» Зои Каики и 5% — у заместителя гендиректора по правовым вопросам Виктора Хвесени. Стоимость сделки в компании не называют.

В компании рассказали, что «Соллерс Авто» продолжит работать в прежней структуре принадлежащих ему активов и планирует продолжать стратегию производства и дистрибуции автомобилей, комплектующих и выводить на рынок новые сервисы мобильности.

Собеседник «Коммерсанта» рассказал, что сделку закрыли 24 июня, она была денежной, исходя из рыночной оценки активов. В компании официально продажу не прокомментировали. Капитализация «Соллерс Авто» на Мосбирже на дату закрытия сделки составляла 5,8 млрд руб., то есть пакет Швецова стоил 4,5 млрд руб.

Источник издания отметил, что после ухода с поста гендиректора в 2019 г. Швецов постепенно снижал вовлеченность в управление «Соллерс Авто». Он не участвовал в отраслевых совещаниях и сконцентрировался на других подразделениях концерна, в том числе на логистике, и на новых проектах, таких как электрокаршеринг с «Русгидро». По его словам, в последние годы видение бизнеса «Соллерс Авто» строилось на создании совместных предприятий, а теперь это перестало быть актуальным. Теперь компании нужна смена стратегии, для чего понадобятся время и силы.

Решение продать компанию не связано с возможными санкциями в отношении ее владельца, подчеркнул источник. Он рассказал, что новые владельцы будут развивать компанию, но вместо создания СП рассматривают другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими автоконцернами, и продолжат работать над сервисами мобильности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных