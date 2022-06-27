Минфин обсуждает обнуление НДС на дополнительные услуги гостиниц

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов подчеркнул, что новый кризис только ухудшил ситуацию. По словам эксперта, отельеры на юге страны страдают из-за ограничений на полеты, введенных после начала спецоперации России на Украине. В 2020 г. отрасль уже потеряла иностранных туристов, которые обеспечивали до 50% загрузки отелей в крупных городах. По оценкам экспертов, этим летом спрос на курорты Краснодарского края упал на 10% год к году, а в Крыму — на 40%.