Минфин обсуждает обнуление НДС на дополнительные услуги гостиниц
Российские власти рассматривают возможность обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) на дополнительные услуги гостиниц с 2022 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минфине с участием Федеральной налоговой службы (ФНС) и «Опоры России». Один из участников встречи также подтвердил обсуждение вопроса, но Минфин и ФНС на запрос «Коммерсанта» пока что не ответили.
Сейчас выручка от дополнительных услуг гостиниц облагается налогом в 20%. В дополнительные услуги отелей входят SPA, фитнес, питание, аренда залов для конференций. Руководитель проектов «НЭО Центра» Дмитрий Иванов отметил, что в случае принятия инициативы отельеры смогут сэкономить до 10 млрд руб. в год. «Для бюджета это несущественная сумма, но правительство сейчас сконцентрировано на системно значимых отраслях, куда гостиничный бизнес не входит», — добавил эксперт.
В начале марта 2022 г. правительство уже приняло меры, чтобы поддержать гостиничный бизнес. Отельеров освободили на 5 лет от уплаты НДС с выручки, получаемой от размещения гостей в номерах. Но участники рынка посчитали меру недостаточной: гостиничный бизнес еще не успел восстановиться после пандемии и опять оказался в кризисе.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов подчеркнул, что новый кризис только ухудшил ситуацию. По словам эксперта, отельеры на юге страны страдают из-за ограничений на полеты, введенных после начала спецоперации России на Украине. В 2020 г. отрасль уже потеряла иностранных туристов, которые обеспечивали до 50% загрузки отелей в крупных городах. По оценкам экспертов, этим летом спрос на курорты Краснодарского края упал на 10% год к году, а в Крыму — на 40%.