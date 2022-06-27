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Минфин обсуждает обнуление НДС на дополнительные услуги гостиниц

Ведомости

Российские власти рассматривают возможность обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) на дополнительные услуги гостиниц с 2022 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минфине с участием Федеральной налоговой службы (ФНС) и «Опоры России». Один из участников встречи также подтвердил обсуждение вопроса, но Минфин и ФНС на запрос «Коммерсанта» пока что не ответили.

Сейчас выручка от дополнительных услуг гостиниц облагается налогом в 20%. В дополнительные услуги отелей входят SPA, фитнес, питание, аренда залов для конференций. Руководитель проектов «НЭО Центра» Дмитрий Иванов отметил, что в случае принятия инициативы отельеры смогут сэкономить до 10 млрд руб. в год. «Для бюджета это несущественная сумма, но правительство сейчас сконцентрировано на системно значимых отраслях, куда гостиничный бизнес не входит», — добавил эксперт.

В начале марта 2022 г. правительство уже приняло меры, чтобы поддержать гостиничный бизнес. Отельеров освободили на 5 лет от уплаты НДС с выручки, получаемой от размещения гостей в номерах. Но участники рынка посчитали меру недостаточной: гостиничный бизнес еще не успел восстановиться после пандемии и опять оказался в кризисе. 

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов подчеркнул, что новый кризис только ухудшил ситуацию. По словам эксперта, отельеры на юге страны страдают из-за ограничений на полеты, введенных после начала спецоперации России на Украине. В 2020 г. отрасль уже потеряла иностранных туристов, которые обеспечивали до 50% загрузки отелей в крупных городах. По оценкам экспертов, этим летом спрос на курорты Краснодарского края упал на 10% год к году, а в Крыму — на 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных