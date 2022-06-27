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Бизнес

Тимченко опротестовал в суде ЕС наложение санкций

Ведомости

Cовладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко подал иск в суд Евросоюза с требованием аннулировать решение о его включении в черный список, передает «Интерфакс». Бизнесмен попал под санкции «из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Бизнесмен указывает на то, что при принятии решения были нарушены несколько положений закона: право на эффективную судебную защиту и обязанность изложить причины, а также принцип соразмерности и основных прав. Помимо этого сторона Тимченко указывает на ошибочную оценку отношений между бизнесменом и президентом России Владимиром Путиным и статуса бизнесмена как акционера Volga Group и акционера банка «Россия».

Представитель бизнесмена пояснил агентству, что доля бизнесмена в банке «Россия» не менялась, он продолжает оставаться миноритарным акционером, а в Volga Group — единственным акционером. 28 февраля Тимченко попал в черный список ЕС, позже к персональным санкциям присоединились Япония и Великобритания. Итальянские власти также арестовали яхту бизнесмена стоимостью 50 млн евро.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что около 20 апелляций подано в суды Евросоюза оказавшимися под санкциями российскими бизнесменами и членами их семей с начала введения ограничительных мер из-за спецоперации на Украине. Среди них, в частности, бизнесмены Дмитрий Конов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных