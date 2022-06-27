Тимченко опротестовал в суде ЕС наложение санкций
Cовладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко подал иск в суд Евросоюза с требованием аннулировать решение о его включении в черный список, передает «Интерфакс». Бизнесмен попал под санкции «из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Бизнесмен указывает на то, что при принятии решения были нарушены несколько положений закона: право на эффективную судебную защиту и обязанность изложить причины, а также принцип соразмерности и основных прав. Помимо этого сторона Тимченко указывает на ошибочную оценку отношений между бизнесменом и президентом России Владимиром Путиным и статуса бизнесмена как акционера Volga Group и акционера банка «Россия».
Представитель бизнесмена пояснил агентству, что доля бизнесмена в банке «Россия» не менялась, он продолжает оставаться миноритарным акционером, а в Volga Group — единственным акционером. 28 февраля Тимченко попал в черный список ЕС, позже к персональным санкциям присоединились Япония и Великобритания. Итальянские власти также арестовали яхту бизнесмена стоимостью 50 млн евро.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что около 20 апелляций подано в суды Евросоюза оказавшимися под санкциями российскими бизнесменами и членами их семей с начала введения ограничительных мер из-за спецоперации на Украине. Среди них, в частности, бизнесмены Дмитрий Конов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий.