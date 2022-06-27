Тимченко опротестовал в суде ЕС наложение санкций

Бизнесмен указывает на то, что при принятии решения были нарушены несколько положений закона: право на эффективную судебную защиту и обязанность изложить причины, а также принцип соразмерности и основных прав. Помимо этого сторона Тимченко указывает на ошибочную оценку отношений между бизнесменом и президентом России Владимиром Путиным и статуса бизнесмена как акционера Volga Group и акционера банка «Россия».