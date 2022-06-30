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Производитель стройматериалов Roca Group передаст российские активы менеджменту

Ведомости

Испанский производитель строительных материалов Roca Group передаст российские предприятия под управление локального менеджмента, следует из заявления компании. 

«Roca Group подписала письмо о намерениях передать свой бизнес в России местному руководству. Группа идет на этот шаг после тщательной оценки возможностей компании на этом рынке», — говорится в сообщении. Окончательное закрытие этого соглашения подлежит утверждению местными властями, также должны завершиться административные процедуры, необходимые для сделки. 

Интересы компании на российском рынке представляет дочернее предприятие ООО «Рока Рус». У компании есть семь заводов в стране, которые производят продукцию под брендами Roca, Laufen, Jika, Arwa, Inker, Fayans, Santek, Santeri, Aquaton. В апреле должен был открыться восьмой завод. В 2022 г. «Рока Рус» планировала увеличить производство в Ленобласти до 1,5 млн единиц продукции.

Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 30 июня, таких компаний уже более 1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных