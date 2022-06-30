Производитель стройматериалов Roca Group передаст российские активы менеджменту
Испанский производитель строительных материалов Roca Group передаст российские предприятия под управление локального менеджмента, следует из заявления компании.
«Roca Group подписала письмо о намерениях передать свой бизнес в России местному руководству. Группа идет на этот шаг после тщательной оценки возможностей компании на этом рынке», — говорится в сообщении. Окончательное закрытие этого соглашения подлежит утверждению местными властями, также должны завершиться административные процедуры, необходимые для сделки.
Интересы компании на российском рынке представляет дочернее предприятие ООО «Рока Рус». У компании есть семь заводов в стране, которые производят продукцию под брендами Roca, Laufen, Jika, Arwa, Inker, Fayans, Santek, Santeri, Aquaton. В апреле должен был открыться восьмой завод. В 2022 г. «Рока Рус» планировала увеличить производство в Ленобласти до 1,5 млн единиц продукции.
Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 30 июня, таких компаний уже более 1000.