Pfizer подала заявку на полное одобрение своего препарата от COVID-19 в США
Фармацевтическая компания Pfizer подала заявку на получение полного одобрения своего перорального противовирусного препарата от COVID-19 «Паксловид» в США. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.
До сих пор лекарственное средство имело только разрешение на экстренное применение. Заявка компании в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) основана на результатах исследования EPIC-HR. Препарат показал эффективность в снижении риска госпитализаций или смерти на 86% среди как среди вакцинированных, так и невакцинированных пациентов с коронавирусом из группы риска.
В случае регистрации лекарства американским регулятором «Паксловид» будет применяться среди людей с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19. Отмечается, что сегодня около 50-60% американцев имеют как минимум один фактор риска развития тяжелого течения заболевания, вызванного SARS-CoV2.
Однако данные израильского исследования с участием 110 000 человек, опубликованные на портале Research Square в начале этого месяца, показали, что лекарственное средство Pfizer снижает уровень госпитализации и смертности от COVID-19 среди пациентов в возрасте от 65 лет, но не предотвращает развития тяжелой формы заболевания среди молодежи.
Минздрав России зарегистрировал два аналога «Паксловида»: препарат «Скайвира», разработанный компанией «Промомед», и «Миробивир», который производит «Фармасинтез». Об этом говорится на сайте Государственного реестра лекарственных средств.
В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала «Паксловид» наилучшим решением для лечения легких и средних форм COVID-19 у пациентов с высоким риском тяжелого течения и госпитализации.