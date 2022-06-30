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Pfizer подала заявку на полное одобрение своего препарата от COVID-19 в США

Ведомости

Фармацевтическая компания Pfizer подала заявку на получение полного одобрения своего перорального противовирусного препарата от COVID-19 «Паксловид» в США. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

До сих пор лекарственное средство имело только разрешение на экстренное применение. Заявка компании в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) основана на результатах исследования EPIC-HR. Препарат показал эффективность в снижении риска госпитализаций или смерти на 86% среди как среди вакцинированных, так и невакцинированных пациентов с коронавирусом из группы риска.

В случае регистрации лекарства американским регулятором «Паксловид» будет применяться среди людей с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19. Отмечается, что сегодня около 50-60% американцев имеют как минимум один фактор риска развития тяжелого течения заболевания, вызванного SARS-CoV2.

Однако данные израильского исследования с участием 110 000 человек, опубликованные на портале Research Square в начале этого месяца, показали, что лекарственное средство Pfizer снижает уровень госпитализации и смертности от COVID-19 среди пациентов в возрасте от 65 лет, но не предотвращает развития тяжелой формы заболевания среди молодежи.

Минздрав России зарегистрировал два аналога «Паксловида»: препарат «Скайвира», разработанный компанией «Промомед», и «Миробивир», который производит «Фармасинтез». Об этом говорится на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

В апреле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала «Паксловид» наилучшим решением для лечения легких и средних форм COVID-19 у пациентов с высоким риском тяжелого течения и госпитализации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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