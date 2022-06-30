Pfizer подала заявку на полное одобрение своего препарата от COVID-19 в США

До сих пор лекарственное средство имело только разрешение на экстренное применение. Заявка компании в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) основана на результатах исследования EPIC-HR. Препарат показал эффективность в снижении риска госпитализаций или смерти на 86% среди как среди вакцинированных, так и невакцинированных пациентов с коронавирусом из группы риска.