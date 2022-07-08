«Коммерсантъ» узнал о предложении акционерам Qiwi выкупить бумаги за $25 млн
Компания крупнейшего акционера и председателя совета директоров Qiwi Сергея Солонина Dalliance Services Company (DSC, зарегистрирована на Маршалловых островах) предложила акционерам выкупить их ценные бумаги за $25 млн, речь идет об обыкновенных акциях класса В и американских депозитарных акциях (ADS), сообщил «Коммерсантъ». Цена выкупа составит $2,2-2,7 за акцию.
Торги ADS QIWI на бирже NASDAQ были приостановлены 28 февраля, их последняя цена составляла $5,67 за акцию. Депозитарные акции Qiwi торгуются на Мосбирже: по итогам торгов 7 июля их стоимость составила 299 руб. ($4,8).
В документе DSC говорится, что из-за приостановки торгов акционеры компании не могут продать свои бумаги, поэтому Солонин решил «предоставить ликвидность». Владеть пакетом акций он хочет «в инвестиционных целях». В документе указано, что акционеры, которые решат не предлагать свои акции к выкупу, продолжат владеть ими после окончания оферты, однако с увеличением доли Солонина может наблюдаться сокращение объема торгов и ликвидности. Однако признаков возобновления торгов на NASDAQ нет, отметили в компании.
Источник издания близкий к эмитенту, рассказал, что одним из крупнейших акционеров Qiwi является банк «ФК Открытие» — ему принадлежит 41% акций класса В, то есть 13,7% голосов. В начале 2021 г. глава банка Михаил Задорнов заявлял, что пакет не является стратегическим и банк планирует его продать. По словам источника, иностранных акционеров Qiwi крайне напрягает, что доля в компании принадлежит банку из SDN-листа, поэтому они готовы «сбрасывать бумаги за любые деньги».Собеседник издания отметил, что Солонин хочет довести свою долю в акциях типа В до размера, превышающего долю «Открытия» (сейчас ему принадлежит 99,9% акций типа А, что дает 66,6% голосов). По его словам, бумаги, принадлежащие банку, выкупить невозможно, потому что они арестованы.
Аналитик BCS Global Markets Мария Суханова отметила, что дисконт цены выкупа к рыночной цене на Мосбирже составляет 40-50%, поэтому предложение ориентировано, скорее всего, на иностранных инвесторов, возможность которых выйти из актива ограничена. По ее мнению, для них продажа акций даже с таким дисконтом может быть интересна.
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