«Коммерсантъ» узнал о предложении акционерам Qiwi выкупить бумаги за $25 млн

Источник издания близкий к эмитенту, рассказал, что одним из крупнейших акционеров Qiwi является банк «ФК Открытие» — ему принадлежит 41% акций класса В, то есть 13,7% голосов. В начале 2021 г. глава банка Михаил Задорнов заявлял, что пакет не является стратегическим и банк планирует его продать. По словам источника, иностранных акционеров Qiwi крайне напрягает, что доля в компании принадлежит банку из SDN-листа, поэтому они готовы «сбрасывать бумаги за любые деньги».Собеседник издания отметил, что Солонин хочет довести свою долю в акциях типа В до размера, превышающего долю «Открытия» (сейчас ему принадлежит 99,9% акций типа А, что дает 66,6% голосов). По его словам, бумаги, принадлежащие банку, выкупить невозможно, потому что они арестованы.