Подконтрольная «Трасту» «Точка» купила рекламную группу «Мэрилин»

До сделки 82,25% группы принадлежало Арсену Ревазову, а оставшиеся 17,75% — гендиректору группы Татьяне Костенковой. Представитель «Точки» сообщил, что теперь 100% «Мэрилин» принадлежит этой компании. В «Точке» не уточнили, какие еще юрлица вошли в сделку, а Ревазов не ответил изданию на запрос. После сделки группу переименуют в «Точка Реклама», которую возглавит Татьяна Костенкова. Aori и «Блондинка.ру» не будут работать под собственными брендами, а Marilyn сохранит марку.