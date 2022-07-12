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Подконтрольная «Трасту» «Точка» купила рекламную группу «Мэрилин»

Ведомости

Финтех-компания «Точка» (подконтрольна государственному «Трасту») приобрела 100% рекламной группы «Мэрилин» Арсена Ревазова, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сторон. В группу входит платформа автоматизации интернет-рекламы для крупных рекламодателей Marilyn, агентство «Блондинка.ру» и система для создания и автоматизации рекламы в сети для малого бизнеса Aori. Cумма сделки не раскрывается. Источник издания рассказал, что она составила 700 млн руб.

До сделки 82,25% группы принадлежало Арсену Ревазову, а оставшиеся 17,75% — гендиректору группы Татьяне Костенковой. Представитель «Точки» сообщил, что теперь 100% «Мэрилин» принадлежит этой компании. В «Точке» не уточнили, какие еще юрлица вошли в сделку, а Ревазов не ответил изданию на запрос. После сделки группу переименуют в «Точка Реклама», которую возглавит Татьяна Костенкова. Aori и «Блондинка.ру» не будут работать под собственными брендами, а Marilyn сохранит марку.

В «Точке» рассказали, что решили приобрести группу компаний до 24 февраля. В компании рассчитывают, что «Точка Реклама» станет частью экосистемы и сможет претендовать на 20% рынка интернет-рекламы в сегменте закупок малого и среднего бизнеса. Группа будет обслуживать клиентов «Точки» и сторонние компании: стоимость услуг будет одинаковой, но клиенты получат больше опций, отметили в «Точке». В будущем «Точка» рассматривает покупку других компаний на рынке интернет-рекламы.

Аналитики отметили, что покупка сервиса по автоматизации размещения интернет-рекламы позволит «Точке» создать дополнительные услуги в экосистеме, что поможет нарастить профильный бизнес. Сделка даст «Точке» дополнительные возможности обслуживания клиентов, особенно в малом и среднем бизнесе, на котором она специализируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных